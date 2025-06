Tega morskega velikana posneli na Jadranu: »Bodite izjemno previdni« (VIDEO)

Potem ko so pred nekaj dnevi v črnogorskem delu Jadrana ujeli velikega belega morskega psa, so v četrtek videli tudi kita. Novico je sporočil Črnogorski inštitut za morsko biologijo, razkrili pa so tudi, da so žival opazili v Hercegovskem zalivu.

To je, kot so pojasnili, izjemno redek pojav v njihovih vodah. Za katero vrsto kita gre, niso sporočili, ker je še ni mogoče določiti.

»Prosimo vse lastnike športnih in rekreacijskih plovil, naj bodo izjemno previdni, naj zmanjšajo hitrost in se izogibajo približevanju živali. Spoštujmo naravo in ne motimo tega morskega velikana,« so sporočili iz inštituta.