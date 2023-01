Tea za šest otrok prejema 850 evrov mesečno. Koliko denarja prejmejo mame drugod?

Tea Franjčić in njen soprog sta se pred letom dni preselila iz Hrvaške v Slovenijo. Oba sta zaposlena in kot pravi Tea, na Hrvaškem ne bi bila upravičena do otroškega dodatka, tudi ne v času porodniškega dopusta, zato ker so njuni prihodki za 50 evrov previsoki. Po drugi strani pa v Sloveniji za šest otrok prejema 850 evrov, piše Index.hr.

Zaradi te »nepravičnosti«, kot pravi, je okoli sebe zbrala somišljenike in ustanovila civilno iniciativo za dvig otroškega dodatka na Hrvaškem. V 20 dnevih so zbrali 75.000 podpisov. Tea pravi, da je na Hrvaškem največji problem to, da mnoge družine zaradi prenizkega cenzusa ostajajo brez otroškega dodatka, čeprav so tik nad pragom socialne revščine zaradi majhnih dohodkov.

Iniciativa prelaga odpravo cenzusa in fiksni otroški dodatek za vsakega otroka 100 evrov, dvig povečanega otroškega dodatka za 1. in 2. stopnjo na 150 evrov ter za 3. in 4. stopnjo do 200 evrov. Zahtevajo tudi spremembo zakona po nujnem postopku.

Na Hrvaškem je do otroškega dodatka upravičenih 245.000 otrok, če pa bi država sprejela zakon, ki ga predlaga civilna iniciativa, pa bi bilo do dodatka upravičenih 744.000 otrok, mlajših od 19 let.

Nemčija od začetka leta 2023 vsakemu otroku 250 evrov

V Sloveniji se otroški dodatek določa glede na družinski prihodek in davčni razred, v katerem se člani gospodinjstva nahajajo. . Mnoge evropske države, kot so Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska ali Velika Britanija ne glede na družinske dohodke in prihranke ne upoštevajo otroškega dodatka pri odmeri socialnih pravic.

Na Hrvaškem se zakon o otroškem dodatku ni spreminjal več kot 20 let, piše Index. Kot navajajo, je v nekaterih evropskih državah univerzalni otroški dodatek.

V Nemčiji, denimo, je ta od letos 250 evrov za vsakega otroka. V Avstriji vsi otroci do tretjega leta prejemajo 114 evrov dodatka na mesec, otroci od tretjega do devetega leta 121 evrov, od 10. do 18. leta pa 141 evrov. Na Irskem se izplačuje 140 evrov mesečno vsakemu otroku, mali Švedi prejemajo 123 evrov mesečno, na Nizozemskem pa odvisno od otrokove starosti - do petega leta 223 evrov in od 12. do 17. let 319 evrov.