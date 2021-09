Štiri skupine ljudi pogosteje zbolevajo za dolgotrajnim covidom

Dolgotrajni covid lahko prizadene vsakega bolnika s covidom 19 ne glede na resnost bolezni ali načine zdravljenja. Bolezen lahko traja več tednov, celo mesecev. Simptomi so lahko podobni covidu 19, a prizadene številne organe in organske sisteme, vključno z dihalnim, srčno-žilnim, nevrološko-psihičnim, želodčno-črevesnim in mišično-skeletnim.Z različico delta, ki je bolj kužna bi se lahko povečalo tudi število bolnikov z dolgotrajnim covidom. Po najnovejših raziskavah med 5 do 10 odstotkov nehospitaliziranih, ki so zboleli za covidom 19, in približno 80 odstotkov hospitaliziranih trpi za dolgotrajnim covidom. Študije so pokazale, katere skupine ljudi so dovzetnejše zanj.Med najpogostejšimi prijavljenimi simptomi so utrujenost, zasoplost, zmanjšana telesna zmogljivost, rahlo povišana telesna temperatura, problemi s koncentracijo, težave pri iskanju besed, motnje spanja, mišične bolečine in glavobol.Čeprav so prejšnje raziskave pokazale, da je pri ženskah manjši delež smrtnosti in manj možnosti za razvoj težjih simptomov, povezanih s covidom 19, zdaj pravijo, da dolgotrajni covid v večji meri prizadene ravno ženske.Z leti se imunski sistem upočasni, zaradi česar je dovzetnejši za bakterije in viruse. To je tudi razlog, zakaj obolevajo starejši od 40 letŠtudija je še pokazala, da za covidom pogosteje zbolevajo Afroameričani, razlog pa je verjetno v drugačni genetski predispoziciji.Imunokompromitirani bolniki, torej osebe s slabim imunskim sistemom, pogosteje zbolevajo za covidom, zato potrebujejo dlje časa, da bolezen prebolijo, piše TimesofIndia