Tarnajo, da je na Hrvaškem dražje kot v Monaku

Letošnja poletna turistična sezona na Hrvaškem bo domačim in tujim gostom zagotovo ostala v spominu po visokih cenah. Tako v restavracijah kot v trgovinah. Po poročanju Večernjega lista na to turisti na družbenih omrežjih že opozarjajo svoje sledilce. Na profilu na Instagramu World Traveler je mogoče videti videoposnetek, v katerem njegov avtor kritizira ceno kreme za sončenje, ki znaša skoraj 30 evrov. »Raje se opečem, kot da kupim kremo za sončenje na Hrvaškem,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi: »Cenejše je krasti in kasneje plačati kazen.« Da se je žal v zadnjih dveh letih vse zelo podražilo, ugotavlja tretji, četrti pa: »To je turistična trgovina, zato je tako drago.« Mnogi so poudarili, da obstajajo tudi druge trgovine, kjer je izdelek mogoče dobiti bistveno ceneje.

V drugem videu na istem profilu je prikazan čips za več kot štiri evre in čokolada za 8 evrov. »So pravkar zamenjali kune v evro v razmerju 1: 1?« se sprašujejo gledalci posnetka. »To je dražje kot Monako ali Zürich,« ugotavljajo drugi. In še, kar bi bilo za hrvaške turistične delavce res najslabši scenarij: »Zato smo nehali obiskovati Hrvaško. Bili smo že 11-krat, zdaj pa, ko so cene nore, gremo v Grčijo.« Pred odhodom v trgovino na Hrvaškem je vsekakor dobro preveriti cene oziroma te primerjati z drugimi kraji pri naših južnih sosedih. To lahko storite s pomočjo spletne in mobilne aplikacije Usporedi cijene.