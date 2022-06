Tarča blizu Kijeva ni bila strateško pomembna, cilj le rusko izživljanje

Ruska agresija v Ukrajini se stopnjuje še naprej, raketa je namreč v ponedeljek zadela nakupovalno središče v Kremenčeku jugovzhodno od Kijeva, v kateri je bilo po podatkih ukrajinskih oblasti več kot tisoč nakupovalcev in zaposlenih. Najmanj 18 ljudi je umrlo, več kot 60 je ranjenih, a povsem utemeljen je strah, da bo žrtev še več, opozarjajo reševalci.

Umrlo je najmanj 18 ljudi.

Več kot 40 ljudi je še pogrešanih, upanje, da jih bodo iz ruševin potegnili žive, pa je iz ure v uro manjše. Napad so kot odvratno dejanje in vojni zločin nemudoma obsodili voditelji držav skupine G7, zbrani na vrhu v Nemčiji, Ukrajina pa je že zahtevala sklic izredne seje Varnostnega sveta ZN.

Odzval se je tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki je dejal, da je svet zgrožen nad napadom, urad vodje ZN Antonia Guterresa pa ga je obsodil kot popolnoma nedopusten dogodek, saj civilna infrastruktura nikoli ne sme biti tarča napadov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tragedijo označil za enega najbolj predrznih terorističnih napadov v Evropi in poudaril, da trgovinski center Rusiji ni pomenil nobene grožnje in ni imel kot tarča nobene strateške vloge.

Cilj ruske vojske je torej lahko bilo le to, da onemogoči normalen vsakdanjik prebivalstva in se izživlja nad civilisti. Kot je znano, je raketo izstrelil ruski bombnik tupoljev 22M3, ki je letel nad zahodno Rusijo pri Kursku. Kremenčuk, ki leži jugovzhodno od prestolnice, je zadela še ena podobna raketa in uničila športno dvorano.

40 ljudi še pogrešajo.

Na vzhodu Ukrajine se sicer nadaljujejo spopadi za nadzor nad strateško pomembnim mestom Lisičansk, kjer ruske sile poleg uporabe minometov in artilerije izvajajo tudi zračne napade. V raketnem napadu naj bi bilo ubitih osem ljudi in ranjenih 21, južno od mesta pa ruske sile poskušajo vdreti v naftno rafinerijo v naselju Vovčojarivka.