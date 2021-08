Talibani zavzeli še Džalalabad

Talibani so zavzeli Džalalabad, FOTO: Social Media Website, Via Reuters

Umikanje vojakov

Afganistanski talibani so danes zavzeli še mesto Džalalabad, tako da zdaj nadzorujejo vsa večja mesta v državi razen prestolnice Kabul, od katere so oddaljeni le dobrih deset kilometrov. Talibani so že v soboto zavzeli mesto Mazar-i-Šarif, danes pa so brez boja vstopili še v nekdanjo utrdbo vladnih sil Džalalabad, poročajo tuje tiskovne agencije.»Ko smo se zjutraj zbudili, so bile povsod po mestu talibanske zastave. V mesto so vstopili brez bojev,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal prebivalec mestaS tem, ko so talibani zasedli mesto Džalalabad, so dobili tudi nadzor nad cestno povezavo s sosednjim Pakistanom. Padec Mazar-i-Šarifa in Džalalabada v roke talibanov predstavlja velik pritisk na vlado afganistanskega predsednika. Ta mora zdaj sprejeti odločitev, ali bo branil Kabul, ki ga obkrožajo talibani, ali bo kapituliral.Ker so se talibani že povsem približali prestolnici Kabul, so ZDA so po poročanju britanskega BBC začele evakuirati svoje osebje iz tamkajšnjega veleposlaništva. Zaposlene so prepeljali na letališče, od koder jih bodo z vojaškimi transportnimi letali odpeljali iz države. V tej operaciji sodeluje 5.000 ameriških vojakov.Nemški zunanji ministerpa je v pogovoru za današnjo izdajo časnika Bild dejal, da je varnost nemškega osebja v Kabulu zdaj poglavitna skrb. Nemška vlada naj bi v ponedeljek v Kabul napotila transportna letala za evakuacijo ljudi.Velika Britanija naj bi v Afganistan napotila okoli 600 vojakov, ki bodo sodelovali pri evakuaciji britanskega osebja.V siloviti ofenzivi, ki so jo talibani sprožili pred nekaj več kot tednom, so zavzeli že 23 glavnih mest od skupno 34 afganistanskih provinc in nadzorujejo dve tretjini države.Talibani so sicer ozemlja začeli osvajati po majski napovedi ZDA o umiku zavezniških sil iz Afganistana do konca avgusta.