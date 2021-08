Posnetek talibanov, ki se zabavajo, obkrožil svet, medtem pa zagotavljajo: ženske bodo lahko delala, a ...

Borci ne bodo vstopali v domove





Talibani so na svoji prvi novinarski konferenci po prevzemu države Afganistancem obljubili splošno amnestijo, ki bi veljala tudi za tiste, ki so v preteklosti delovali proti njim, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tiskovni predstavnik talibanovje dejal še, da se zavzemajo za pravice žensk v okviru šeriatskega prava.Mudžahid je v Kabulu dejal, da talibani nikomur niso sovražni. Amnestijo je obljubil tudi tistim, ki so v državi podpirali tuje sile in in se borili proti njim. Na vprašanje o nedolžnih civilistih, ki so bili ubiti v bojih za državo, je Mudžahid odgovoril, da njihova smrt ni bila namerna.Obljubil je, da bodo tuja veleposlaništva in mesto Kabul varni in zagotovil, da talibanski borci ne bodo vstopali v domove ljudi. Za kaos v Kabulu v zadnjih dneh je okrivil nesposobnost nekdanje vlade.Mudžahid je dejal, da razume, da je mednarodna skupnost zaskrbljena, vendar pa »talibani ne bodo dovolili, da bi se afganistanska zemlja uporabljala proti komur koli«.V zvezi s pravicami žensk je obljubil, da bodo te lahko delale na področju zdravstva, izobraževanja in drugih področij, kot določa šeriatsko pravo. »Zavezani smo pravicam žensk v skladu s šeriatskim pravom,« je dejal.Zasebnim medijem je zagotovil, da so lahko še naprej svobodni in neodvisni, zapovedal pa jim je, da morajo ostati nepristranski in da vsebina, o kateri poročajo, ne sme biti v nasprotju z islamskimi vrednotami, poroča spletni portal BBC.Predstavnik talibanov je še povedal, da aktivno delajo na oblikovanju vlade, ki bo po njegovih besedah vključujoča.