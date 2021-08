Talibani povsem blizu Slovenije: poglejte, kje so se pogajali z vlado

Talibani so se z afganistansko vlado v minulih letih sestajali v Beogradu, je za televizijo Pink razkril predsednik srbske narodne skupščineV času, ko je služboval kot minister za zunanje zadeve (med letoma 2014 in 2020) so se na mirovnih pogajanjih tam sestali trikrat. Da so se ti pogovori dejansko zgodili, je za medije potrdil tudi eden od organizatorjev in objavil tudi fotografije s srečanj.»Želim povedati, da do danes nisem nikjer spregovoril o tem. Dogovorili smo se, da bo to ostalo skrivnost,« je povedal Dačić. Predstavniki padle afganistanske vlade in talibani so se v Beogradu prvič na sploh, do pogajanj je prišlo leta 2019. Dačić je še dodal,da se Srbija ni vmešavala v pogovore in da so pogovori potekali v dobrem vzdušju. »Toda, ko so velike sile videle, da jih mi gostimo, so dejale, da bodo raje pogovore pripravile v Dohi, v Katarju. No, rezultat tega ste videli,« je še pomenljivo dodal.