Talibani naj bi že vstopili v Kabul (VIDEO)

Talibani so po navedbah prebivalcev Kabula že vstopili v mesto. Njihov tiskovni predstavnik je sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdil, da imajo borci navodilo, da ostanejo na robu prestolnice. Kabul je še edino večje mesto v Afganistanu, ki ga še niso zasedli.»Islamski emirat je borcem dal navodilo, da ostanejo na obrobju mesta in ne poskušajo vdreti vanj,« je tvitnil talibanski tiskovni predstavnik. Talibani tudi pravijo, da bodo vsem tistim, ki želijo Kabul zapustiti pred njihovim prihodom, to dovolili.Številni prebivalci Kabula so medtem sporočili, da so talibani že vstopili v nekatere mestne četrti, pri tem pa niso naleteli na pomembnejši odpor.Talibani so v soboto zasedli mesto Mazar-i-Šarif, danes pa še Džalalabad, pri tem pa niso naleteli na odpor. Vodja urada afganistanskega predsednikaje na twitterju ljudi pozval, naj ostanejo mirni, češ da je Kabul varen.Ganijeva vlada je sicer pred izbiro, ali se bo borila za to, da prestolnica ostane v njenih rokah, ali se bo predala. V soboto je Gani v nagovoru narodu pozval k politični rešitvi za državo, iz katere se po 20 letih umikajo tuje sile.Talibani so ofenzivo sprožili takoj po majski napovedi ZDA, da se bodo njihove sile umaknile do konca avgusta, okrepili so jo v zadnjem tednu, ko so zasedli več mest in pomembnih cest. Zahodne države medtem pospešeno umikajo svoje ljudi iz države, poleg zaposlenih na veleposlaništvih tudi tiste Afganistance, ki so jim pomagali in se zdaj bojijo maščevanja talibanov.Pakistan pa je danes zaprl glavni mejni prehod z Afganistanom, tako da je na obeh straneh meje ostalo ujetih na tisoče ljudi. Kdaj bodo prehod Torkham znova odprli, ni znano. Kot so pojasnili v Pakistanu, so se za ta korak odločili po talibanski zasedbi Džalalabada.