Takšno je ‘koronastanje‘ na Hrvaškem, odpirajo se nočni klubi v Zrćah

Kacin je povedal, kdaj bi lahko Slovenija zaprla mejo s Hrvaško.

Hrvaška odpira nočne klube v Zrćah

V prvem tednu julija odpirajo vrata klubi Kalypso, Papaya in Nomad, medtem ko klub Noa obratuje že zadnjih deset dni, poroča index.hr. Že pred dnevi so prodali okoli tisoč vstopnic, poleg Hrvatov naj bi jih največ kupili Slovenci. »Turisti, pa tudi domači gostje, ki bodo to poletje obiskali hrvaško obalo, so v klubih v Zrćah lahko prav tako varni, kot takrat, ko gredo v trgovino, uporabljajo javni prevoz, bivajo v hotelu in apartmaju ali odhajajo na plažo,« sporočajo v Zrćah in ob tem zagotavljajo, da bo za varnost ustrezno poskrbljeno.

V hrvaškem mestu Đakovo vladajo izredne razmere. Kar petina prebivalstva je zaradi novega koronavirusa v samoizolaciji. Okužbe so najprej potrdili pri redovnicah, iz samostana pa se je začel virus širiti po mestu. Doslej so okužbo potrdili pri več kot 120 prebivalcih, v zadnjih 24 urah so na tem območju potrdili še sedem novih primerov.Čeprav skupno število primerov še ni znano, so objavljeni podatki iz nekaterih regij. Poleg števila obolelih v Đakovu so objavili še številke za Zagreb. Tam so v minulih 24 urah zabeležili 20 novih primerov. Večina naj bi se okužila v nočnih klubih. Eden izmed okuženih pa je bil odkrit v zaporu na Remetincu.V nedeljo so hrvaške oblasti poročale, da so v zadnjih 24 urah potrdili 67 novih primerov okužb s koronavirusom. Samo v Zagrebu so zabeležili 44 novih primerov. Zaradi poslabšanja situacije in slabše epidemiološke slike, so v Zagrebu znova vzpostavili koronavirusne ambulante, v katerih poteka svetovanje. Znani so tudi novi podatki okuženosti v Sloveniji . V zadnjih 24 urah so bili med 300 testiranimi potrjeni štirje primeri okužb z novim koronavirusom.