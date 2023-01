Takšnih prizorov niste navajeni: sneg in led na Jadranu, gori rdeči alarm (FOTO)

Sneg in led povzročata velike težave po vsej Hrvaški, pa tudi na Jadranu. Nekaj ​​časa je bil zaprt tudi del jadranske magistrale od Piska do Dolnih Brel pri Makarski. Sneg je zajel tudi vzhodne mestne četrti Splita, padal pa je skupaj z dežjem, ki se je stopil v stiku s tlemi. Po napovedih bi lahko sneg skupaj z dežjem in nevihtami padal ves dan, poroča 24sata.

FOTO: Matko Begovic/pixsell Pixsell

FOTO: Matko Begovic/pixsell Pixsell

V večjem delu Jadrana bo v naslednjih dneh pihala močna burja z nevihtnimi sunki, na severnem delu orkanska burja, le na skrajnem jugu okrepljen južni in južni veter. Najvišje dnevne temperature zraka na kopnem večinoma od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 °C.