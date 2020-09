Takšnih padavin ne pomnijo

Številni so še pogrešani.

Grčija se je konec tedna znašla v vrtincu neviht z obilnim deževjem. Poplave so najhuje prizadele otok Evboja, kjer je umrlo osem ljudi, med njimi osemmesečni dojenček.Otroka so našli mrtvega v hiši v vasi Politika: njegovi starši so ujmo preživeli, naraščaju pa ni bilo pomoči. Med žrtvami so poleg dojenčka predvsem starostniki, ki jim ni uspelo pravočasno zapustiti domov, ko je te zajela deroča voda, pred katero so se mnogi zatekli kar na strehe. Nekaj ljudi je še pogrešanih, gasilci in reševalci pa s pomočjo dveh helikopterjev iščejo ujete prebivalce.Velika pa je tudi materialna škoda: številni so ostali brez domov, mnogi si na vso moč prizadevajo kletne prostore osvoboditi neznanske količine vode in blata, v morje je odplaknilo več avtomobilov, se glasijo samo prve, okvirne ocene. V počitniških hišicah in kampu so obtičali številni turisti, ki zaradi neprevoznih cest ne morejo na varno, med njimi je tudi več tisoč Atenčanov, ki letos dopust preživljajo v domovini, deroča voda, blato in podrto drevje pa so blokirali tudi številne ceste na celini, dve reki sta prestopili bregove.Evboja je za Kreto drugi največji grški otok, od celine, s katero je povezan prek dveh mostov, je oddaljen le 60 metrov, od Aten pa 100 kilometrov. Neurja, ki so zajela tudi celino, so se že umirila, starejši prebivalci pa osuplo pojasnjujejo, da takšnih padavin niso doživeli še nikoli. Po meteoroloških podatkih naj bi jih namreč v šestih urah padlo kar 350 mm.