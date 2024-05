Taksisti legalno kradejo potnike: »Za pet kilometrov sem plačala 45 evrov«

Po poročanju hrvaških medijev je liberalizacija taksi prevozov prinesla veliko gneče na trgu in na cestah. Po hrvaških mestih še nikoli ni krožilo toliko taksijev, cene vožnje pa so res postale dostopne. Še vedno pa se najdejo tisti, ki potnike nehote »raztrgajo«.

Na redakcijo hrvaškega medija N1 sta se pred nekaj tedni obrnili gospe, ki sta potožili, da sta v Zagrebu (pre)drago plačali taksi. Ena je, kot pravi, plačala 33 evrov za vožnjo od bolnišnice v Zagrebu do Novega Zagreba, kar je približno 7 ali 8 kilometrov dolga pot. Druga je plačala še več za krajšo razdaljo in v krajšem času.

»Rekel je, da me ne bo izpustil, dokler ne plačam«

»Zjutraj sem z vlakom iz Slavonije prispela v Zagreb, naročena sem bila na pregled v polikliniki v Vukovarski ulici. V Zagrebu se običajno vozim s tramvajem, vendar je vlak zamujal, jaz pa sem imela dogovorjen termin, zato sem se odločila za taksi. V naglici nisem pogledala, za katero taksi podjetje gre. Prispeli smo hitro, v manj kot 10 minutah, ta razdalja pa ni več kot pet kilometrov. Bila sem šokirana, ko je taksist rekel, da stane vožnja 45 evrov.

Razjezila sem se, ga vprašala, kako je to mogoče in po kolikšni ceni to zaračunava. V jezi sem rekla, da mu raje ne bi plačala, na kar je rekel, da ne bom stopila iz taksija, dokler ne plačam. Seveda sem plačala. Nisem mislila, da ne bi plačala, a sem se drago naučila, ker preden sem sedla v taksi, nisem vprašala, koliko stane vožnja, niti nisem pogledala, kateri prevoznik je,« je povedala Hrvatica.

Pred kratkim se je še ena Zagrebčanka v medijih pritožila, da je za vožnjo od Buzina do Trešnjevke, ki je sredi dnevne konice trajala približno eno uro, plačala kar 105 evrov.

Na Hrvaškem v Združenju za varstvo potrošnikov (HUZP) prav tako pravijo, da se državljani pogosto obračajo nanje z računi z reklamacijami na nekatere taksi prevoznike, ki za svoje storitve zaračunajo veliko več kot drugi prevozniki.

Najvišja cena ni zakonsko predpisana

»V zvezi s tem problemom smo napisali pismo ministrstvu za promet in mestnemu uradu za prostor, razvoj mesta, graditev, komunalo in promet. Dobili smo odgovor, da tovrstni taksisti ne počnejo nič nezakonitega in da najvišja dovoljena zaračunana cena za opravljanje taksi storitev ni zakonsko predpisana,« je zapisala predsednica Hrvaškega združenja za varstvo potrošnikov Ana Knežević.

Ta odgovor navaja, da je vsak taksi prevoznik dolžan cenik svojih storitev izobesiti v vozilu, ki mora biti uporabnikom viden.

»Zakon o prevozih v cestnem prometu določa, da avtotaksi prevozniki samostojno določajo zaračunano ceno za opravljanje avtotaksi storitev. Najvišja dovoljena zaračunana cena za opravljanje avtotaksi prevoza ni zakonsko predpisana. Vsak avtotaksi prevoznik je dolžan imeti v vozilu izobešen cenik svojih storitev, ki mora biti viden vsem uporabnikom. Opozarjamo, da uporabniku avtotaksi storitve ni treba vstopiti v prvo vozilo na avtotaksi postajališču, če mu cena ne ustreza.«

Vedno najprej vprašajte za ceno prevoza

Vsa označena avtotaksi postajališča na območju Zagreba lahko enakopravno uporabljajo vsi avtotaksi prevozniki, ki imajo dovoljenje mesta za opravljanje te dejavnosti.

»Potrošniki torej pozor, če naročite taksi po telefonu ali izberete taksi na postajališču, najprej vprašajte za ceno prevoza. Če vam je previsoka, poiščite drugega prevoznika. Ni vam treba izbrati prvega taksija na postajališču, izberite tistega, katerega cena je za vas sprejemljiva. Morajo vam dati informacijo o ceni, vam pokazati cenik in na koncu vožnje izdati račun,« svetuje predsednica hrvaškega združenja za varstvo potrošnikov, poroča n1info.hr.