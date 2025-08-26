Taksist turistkama v Splitu zaračunal 643 evrov: »Nobena ni vprašala, koliko bo vožnja stala«

Po aferi, ki jo je zakuhal taksist v Zagrebu, ki je turistki z Nove Zelandije za nekaj kilometrov dolgo vožnjo zaračunal 1506 evrov, je splet preplavil nov incident, tokrat je imel glavno vlogo taksist iz Splita.

Kot trdita mladenki, jima je moški za vožnjo od splitskega pristanišča do 28 kilometrov oddaljenega hotela v Trogirju, računal neverjetnih 643 evrov, visok znesek pa obrazložil z dejstvom, da je »Split veliko mesto, zato stane kilometer vožnje pač 20 evrov«.

Sicer se tudi v tem primeru računica ne izide, za 28 kilometrov po ceni 20 evrov na kilometer, bi dekleti namreč plačali »le« 560 evrov. Dopustnici sta celoten pogovor posneli in posnetek objavili na družabnem omrežju, kjer je požel nemalo zgražanja, se je pa zdaj oglasil tudi taksist in pojasnil svojo plat zgodbe.

Cena vožnje naj bi znašala 280 evrov, je za Dalmacija portal povedal voznik, preostalih 350 evrov pa naj bi znašalo čiščenje avtomobila, ki je bilo nujno zaradi nesnage, ki sta jo za seboj pustili mladenki. Ena od njiju naj bi namreč po zadnjih sedežih polila sladko pijačo, zaradi česar je moral avto na globinsko čiščenje.

»V nekem trenutku sem hotel poklicati policijo, da bi rešili to situacijo, a nisem hotel povzročati scene pred hotelom. Ena od deklet je poklicala očeta, s katerim sem se nato dogovoril, da jima za vožnjo računam 150 evrov,« je dejal taksist, ki je novinarjem pokazal tudi cenik, na katerem je res navedeno, da stane kilometer vožnje 20 evrov, čeprav naj bo ta tarifa veljala za vožnje, daljše od 30 kilometrov. »Dekleti sta samo sedli v avto, nobena ni vprašala, koliko bo vožnja stala,« je še dodal taksist.