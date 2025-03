Takole je astronavtka slovenskega rodu po devetih mesecih pristala na Zemlji (VIDEO)

Astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams in njen kolega Barry Wilmore, ki sta junija lani obtičala na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), sta se nocoj uspešno vrnila na Zemljo. S kapsulo podjetja SpaceX sta pristala v morju ob obali Floride, poročajo tuje tiskovne agencije.

S kapsulo sta se na Zemljo po 17-urnem poletu vrnila tudi ameriški astronavt Nick Hague in ruski kozmonavt Aleksandr Gorbunov.

Uspešna misija lunarnega pristajalnika Blue Ghost

Firefly Aerospace objavil videoposnetek, ki prikazuje pristajalnik Blue Ghost na njegovi tretji lunini orbiti, FOTO: Handout/AFP

Sunita Williams, izkušena astronavtka slovenskega rodu, in njen kolega Barry Wilmore naj bi junija lani na ISS ostala osem dni, vendar sta tam obtičala zaradi okvare na vesoljskem plovilu Starliner ameriškega podjetja Boeing. To je bil sicer prvi vesoljski polet rakete podjetja Boeing s človeško posadko. Starliner se je kasneje sam uspešno vrnil na Zemljo.

Astronavta sta pred dnevi zavrnila namigovanja o političnih razlogih za preložitev njune vrnitve na Zemljo. "Prišla sva pripravljena, da ostaneva dolgo, čeprav smo načrtovali, da ostaneva za krajši čas," je dejal Wilmore in dodal, da so astronavti vedno pripravljeni na neznane in nepričakovane okoliščine.

S tem sta se odzvala na izjave ustanovitelja SpaceX Elona Muska, ki je dejal, da bi se astronavta že zdavnaj lahko vrnila na Zemljo, a da je to preprečila administracija nekdanjega predsednika Joeja Bidna.

Čeprav se je njuno bivanje v vesolju zavleklo, Williams in Wilmore nista astronavta, ki sta najdlje obtičala v vesolju. Ameriški astronavt Frank Rubio je denimo leta 2023 na krovu ISS preživel 371 dni namesto šestih mesecev, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer zaradi puščanja hladilne tekočine na krovu plovila, predvidenega za njegovo vrnitev.

Najdlje pa sta na ISS neprekinjeno bivala ruska kozmonavta Oleg Kononenko in Nikolaj Čub. Po 374-dnevnem neprekinjenem bivanju sta se septembra lani vrnila na Zemljo v kapsuli Sojuz MS-25 skupaj z ameriško astronavtko Tracy Dyson.