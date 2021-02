Tako so se Nemci norčevali iz Trumpa in Melanie

Vladimir Putin, Donald Trump in Melania Trump v Helsinkih Foto: Sputnik Reuters

V teh dneh po svetu odmevajo besede, nekdanje strokovnjakinje za Rusijo v ameriškem varnostnem svetu, je v intervjuju za BBC razkrila, kaj se je dogajalo julija 2017, ko sta na zasedanju G20 v Hamburgu srečala ruski predsednikin takrat ameriški predsednik. Hillova je razkrila, da so si nemški gostitelji iz Trumpa pošalili na tak način, da so na večerji ob Putina posedliNa zasedanju G20 leta 2017 sta se Putin in Trump prvič osebno srečala, to je bilo le nekaj mesecev po tem, ko so se v javnosti pojavile prve špekulacije o tem, da je Kremlin pomagal Trumpu do zmage na volitvah leta 2016. Predsednikov načrt je bil, da sede s Putinom in se z njim pogovori, a Trumpu ni šlo vse po načrtih. Dejala je, da mu je bilo vidno neprijetno že med skupno novinarsko konferenco, saj ni želel, da bi se podvomilo v legitimnost njegovega predsedniškega položaja. Še bolj osramočen pa naj bi bil med večerjo.»Izvedeli smo, da so Nemci naredili za nas nekaj nesprejemljivega, prvo damo so posedli ob Putina,« je dejala. »Lahko bi jo posedli zraven kogarkoli, ampak ne, morali so izbrati Putina, saj so vedeli, da se bo Trump tako slej ali prej zapletel v interakcijo z njim, ko bo želel govoriti z ženo.« Putin je s parom govoril več kot eno uro ostali voditelji pa so se seveda nasmihali ob tem, ker so vedeli, kakšen vtis bo to imeli na preiskavo, ki je tekla v Washingtonu.Hillova je še povedala, da je naslednje leto, ko so G20 gostili Helsinki, je Melanio moževa odločitev, da bo sedel s Putinom tako spravljala ob živce, da je razmišljala celo, da bi zaigrala bolezen, samo zato, da bi se izognila temu dogodku.