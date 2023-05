Tako se 13-letni morilec Kosta vede in počuti v bolnišnici

Kosta (13), ki je z očetovo pištolo ubil osem vrstnikov in varnostnika na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, še danes, šest dni po pošastnem dejanju, ne kaže kesanja. Je v izolaciji na Kliniki za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino in je po pisanju Blica menda popolnoma miren in ima samo dve vprašanji: »Kdaj bom šel od tod?« in »Kakšni so odzivi na to, kar sem naredil?«.

Po podatkih Blica, deček menda ni želel stopiti z nikomer v kontakt in prav tako ni pokazal zanimanja, da bi videl svoje starše. »Nima zahtev in ni vprašal za starše. Zanima ga le, kdaj bo zapustil kliniko in kakšne so reakcije na njegova dejanja,« je za povedal neimenovani vir.

Vir Blica o počutju Koste pravi, da se vede in razmišlja, kot da je le vprašanje trenutka, kdaj bo zapustil kliniko in bo na prostosti. Čaka na ta trenutek in je menda povsem prepričan, da se bo to zgodilo v naslednjih dneh.

Deček pričakuje, da bodo ljudje protestirali pod njegovim oknom

Drugo vprašanje, ki ga postavlja, je, kakšen vpliv je pustil, kakšne reakcije. Kaj se dogaja zunaj in pričakuje, da bo priljubljen. Njegova pričakovanja so dobesedno ta, da se bodo zbrali pod njegovim oknom in mu skandirali, je dejal sogovornik za Blic.

Sedmošolec menda ni dobil pomirjeval, saj je »popolnoma miren« in jih ne potrebuje.