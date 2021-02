Na Hojsovo »špijoniranje« na meji se je odzvala hrvaška policija

Hojs: S Hrvaško imamo resen problem

»Janšev minister policije je poskušal z mamo vstopiti na Hrvaško, naši mejni policisti so ga blokirali: Želela sva plačati račune«, »Neprijetno! Slovenski minister poskušal vstopiti na Hrvaško s svojo mamo, a mu policija tega ni dovolila«, »Slovenskemu ministru in njegovi mami policisti niso dovolili vstopiti v Hrvaško« so se v hrvaških medijih vrstili naslovi, ko se je razkrilo, da je hrvaška policija na meji zavrnila vstop notranjemu ministru, ki se je tja pripeljal z mamo, ker nista izpolnjevala pogojev, ki jih je v epidemiji za vstop tujcem določila Hrvaška.Hrvaški mediji povzemajo, da sta Hojs in mama, ki ima na Hrvaškem nepremičnino, želela tja, da bi poravnala račune. Ker nista imela opravljenega testa na novi koronavirus, ki je pogoj za vstop na Hrvaško, so jima dali na izbiro vstop s testiranjem in karanteno ali pa se vrneta. Odločila sta se za zadnje.Hojs je dodal, da je želel med drugim preveriti tudi, kako dosledno Hrvaška preverja razloge za prestop meje, ter da ni kršil nobenih pravil prehajanja regijskih meja in občin, saj je v Kopru pred kratkim kupil zemljišče. Pri tem ni pokazal svojega diplomatskega potnega lista.Iz hrvaške policije so za portal Index sporočili le, »da istrska policijska uprava v ponedeljek, 8. februarja, letos ni imela napovedanega prihoda nobenega ministra Republike Slovenije na mejni prehod«.Hrvaški HRT je spomnil, da je Hojs konec januarja sporočil, da ima Slovenija s Hrvaško »resen problem« zaradi izjem pri režimu vstopa in izstopa iz države, saj Slovenija omogoča, da se pri vstopu iz Hrvaške lahko vrneš po 12 urah brez PCR-testa, a to ne velja tudi na hrvaški strani ter da ni vzajemne rešitve. Hojs je po pisanju HRT takrat dodal, da se Slovenija zavzema za rešitev, da se iz Slovenije v Hrvaško lahko vstopi za 12 ur brez negativnega testa PCR, kar pa trenutno ne velja, saj potnik potrebuje negativen test ali karanteno.