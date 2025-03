Tako moderne soseske nastajajo v Severni Koreji (FOTO)

Po petih letih samoizolacije zaradi pandemije se Severna Koreja postopoma odpira, nova stanovanjska soseska Hwasong pa postaja simbol tega novega obdobja. Naselje, ki vključuje 10.000 stanovanj, je sicer del širšega stanovanjskega načrta, ki ga je leta 2021 napovedal voditelj Kim Džong Un, cilj tega ambicioznega gradbenega projekta pa je izboljšanje življenjskega standarda v prestolnici, kjer je kakovost življenja že zdaj precej višja kot drugod po državi.

Fotografije, ki jih je objavila Korejska centralna tiskovna agencija (KCNA), prikazujejo stanovanjske stolpnice, ki se razprostirajo vzdolž široke avenije, dve stolpnici sta celo povezani z visokim mostom. Kim Džong Un je po poročanju omenjene agencije osebno nadzoroval tako načrtovanje kot samo gradnjo naselja, zato, še navaja agencija, je visoka kakovost zagotovljena.

Hwasong sicer ni edini primer novega urbanističnega razvoja Pjongjanga, v zadnjih letih so zgradili več velikih stanovanjskih območij, a življenje v nebotičnikih v Severni Koreji ni nujno sinonim za luksuz. Pogoste so prekinitve dobave električne energije, kar pomeni, da dvigala ne delujejo, to pa močno otežuje življenje prebivalcev višjih nadstropij. Tudi zato običajno stanovanja v višjih nadstropjih dodelijo mlajšim, medtem ko starejši zasedajo stanovanja v nižjih nadstropjih, da lahko do svojih domov dostopajo tudi, ko dvigala ne delujejo.

Dežela se želi modernizirati. FOTO: Kcna