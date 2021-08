Tako lahko poimenujete otroka, če želite da postane milijarder

Najnovejša raziskava je pokazala, da ime, ki ga ga ob rojstvu namenite otroku, lahko vpliva ne le na njegov značaj in vedenje, temveč tudi na njegovo prihodnost - vsaj na številke na bančnem računu, piše The Sun . Kot piše portal, je ekipa raziskovalcev analizirala seznam imen najbogatejših ljudi in ugotovila povezavo med najbogatejšimi Zemljani in pogostostjo lastnega imena. Čeprav so seznam imen naredili z angleškimi oblikami imeni, je med njimi tudi nekaj mednarodnih, ki imajo tudi svojo različico v slovenščini.Raziskava je pokazala, da so najpogostejšimi oblikami imen med moškimi, ki so milijarderji David, Aleks, Aleksander, Janez, Mark, marko, Jaka.Z izbiro ne boste ustrelili mimo, če boste otroku dali ime Lovro, Vilijem, Robert, Miha.Če ste starš deklice in ji želite lepšo prihodnost, jo lahko poimenujete z Elizabeto, Jasmino, Sofio, Leono, Zaro, Lindo in Isabelo.Bo ta raziskava vplivala na vašo odločitev?