Tako kaže Sloveniji na evropskem zemljevidu okužb

Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) skorajda celotna Evropa ostaja obarvana rdeče ali temno rdeče. V slednji kategoriji je še vedno tudi Slovenija. Slovenija je v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije covida 19, že vse od 23. septembra. V tej kategoriji so še celotna Hrvaška, Madžarska, Slovaška, Češka, Grčija, Danska, Francija, Portugalska, baltske države in države Beneluksa.

Stanje se izboljšuje v Avstriji

Avstrija, ki je bila še pred enim v celoti temno rdeča, je zdaj deloma rdeča. To velja med drugim še za Nemčijo, Poljsko in Španijo. Glede na zemljevid so najboljše razmere trenutno v Romuniji, ki je večinoma oranžna, deloma pa celo zelena. Oranžna območja so še v Italiji, ki je deloma rdeča, na severu pa temno rdeča.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500, pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Z oranžno barvo so na zemljevidu označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb ne presega 75, če je delež pozitivnih testov nad štirimi odstotki, ali kjer 14-dnevna incidenca okužb ne presega 200, če je delež pozitivnih testov pod štirimi odstotki. Med temno rdečo in oranžno je rdeča barva, medtem ko zelena pomeni najboljše epidemiološke razmere.