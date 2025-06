Tako je videti vsakdan morilke, ki je z možem brutalno umorila in zlorabila 12 žensk

Še vedno velja za eno najbolj razvpitih serijskih morilk v Veliki Britaniji, zdaj pa je pri 71 letih njeno življenje močno drugačno – tiho, samotno in pod budnim očesom paznikov.

Rose West, ki je skupaj z možem Fredom med letoma 1967 in 1987 brutalno posiljevala, mučila in ubijala ženske in dekleta, zdaj dneve preživlja v ženskem zaporu v Zahodnem Yorkshiru. Nove informacije, ki so pricurljale v britanske medije, razkrivajo podrobnosti njenega vsakdana – od samotnih zajtrkov do pogovorov s televizorjem.

Od hiše groze do dosmrtnega zapora

Rose in Fred West sta v svojem domu v Gloucestru izvajala zločine, katerih razsežnost je javnost pretresla šele po letu 1992, ko je njuna hči Louise, takrat stara komaj 13 let, očeta obtožila posilstva, mater pa krutosti. Čeprav je zadeva sprva razpadla zaradi molka starejše sestre Anne Marie, je preiskava razkrila grozljivo ozadje: na vrtu, pod teraso in celo v kleti hiše je bilo zakopanih več trupel.

Med žrtvami sta bili tudi Rosina pastorka Charmaine (8) in Fredova bivša žena Catherine 'Reno' Costello (27). Fred West je v zaporu storil samomor leta 1995, Rose pa je bila istega leta obsojena na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.

Nihče ne želi imeti opravka z njo

Danes West živi v zaprtem oddelku Rivendell House, specializirani enoti v zaporu New Hall, kjer prebiva le 30 zapornic. Vsaka ima lastno sobo z lastno kopalnico in prenosnim računalnikom za naročanje hrane. Vendar kljub bolj udobnemu okolju ni nič manj osamljena.

»Vsi vedo, kdo je. Tudi če si je spremenila ime, je ne more skriti,« je za The Sun povedal vir iz zapora. »Poskusila je navezati stik z drugimi zapornicami, delila jim je elektronske cigarete, vendar so jo zavrnile. Nihče ne želi imeti opravka z njo.«

Zaradi težav z gibanjem je danes večinoma omejena na svojo bivalno enoto pod nadzorom paznikov. Zjutraj si pogosto skuha paradižnikovo juho, ki jo poje sama v svoji celici. Dneve preživlja ob pletenju in gledanju dokumentarcev o pticah, ob tem pa naj bi celo »klepetala s televizorjem«.

Želi ubežati preteklosti, spremenila ime

Decembra lani naj bi si West uradno spremenila ime v Jennifer Jones, za kar je plačala 36 britanskih funtov. Svojim znancem v zaporu naj bi dejala, da je to njena »pot naprej«. A kot poročajo britanski tabloidi, s tem ni dosegla ničesar – njena identiteta je vsem znana.

Kljub večkratnim selitvam med zapori zaradi groženj drugih zapornic je že šest let nastanjena v New Hallu. Po podatkih nadzornih organov je ta objekt med prijetnejšimi enotami v britanskih ženskih zaporih.

Zgodba Freda in Rose West je znova zaživela v javnosti z novo dokumentarno serijo Fred and Rose West: A British Horror Story, ki raziskuje grozljive zločine para iz njihove »hiše groze« v Gloucestru. Serija temelji na več kot 50 urah doslej neobjavljenih policijskih zaslišanj in posnetkov, ki ponujajo svoeje vpoglede v umore najmanj 12 žensk.

Rose West bo, kot kaže, umrla za zapahi – v tišini, izolaciji in pod težo grozljivih dejanj, ki so zaznamovala britansko sodobno zgodovino.