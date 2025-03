Tako je tik pred napovedanim protestom v Beogradu, nekaterim novinarjem prepovedujejo vstop (FOTO in VIDEO)

Pred sobotnim protestom v Beogradu se vrstijo svarila pred nasiljem in pozivi k previdnosti. EU je pozvala k spoštovanju pravice do protesta in svari pred nasiljem. Združeni narodi so oblasti pozvali, naj se vzdržijo neupravičenega posredovanja. Slovensko veleposlaništvo v Beogradu pa je priporočilo izogibanje prizoriščem dogajanja.

»V soboto bodo v Beogradu organizirani različni dogodki, na katerih se pričakuje udeležba in združevanje večjega števila ljudi,« je v četrtek opozorilo slovensko veleposlaništvo v Beogradu in dodalo, da bi se lahko dogajanje nadaljevalo tudi v naslednjih dneh.

FOTO: Voranc Vogel

Srbske oblasti so pred sobotnim velikim protestom študentov v Beogradu zavrnile vstop v državo več tujim novinarjem, med drugim iz Hrvaške, pa tudi Slovenije - na meji so zavrnili novinarja POP TV, odločitev pa utemeljili z varnostnim tveganjem. Nekaterim slovenskim novinarjem je medtem uspelo priti v Srbijo, med njimi tudi naši ekipi, tako da bomo dogajanje spremljali iz prve roke.

Varnostna tveganja

»Takšna množična udeleževanja lahko predstavljajo tudi večja varnostna tveganja,« so opozorili v zapisu na družbenem omrežju Facebook. Predlagali so spremljanje obvestil srbskih varnostnih organov in medijev ter izogibanje krajem, na katerih se bodo odvijali dogodki, predvsem okoli vladnih institucij in srbske javne televizije.

Podobno opozorilo je izdalo tudi hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve, ki je svojim državljanom obenem odsvetovalo nenujna potovanja v Srbijo.

Opozorilo je na svoji uradni spletni strani danes objavila tudi delegacije Evropske unije v Srbiji, ki da pozorno spremlja trenutne notranjepolitične razmere v Srbiji. »Nasilju se je treba izogniti,« so zapisali. Hkrati so poudarili, da je »svoboda zbiranja temeljna pravica, ki jo je treba zaščititi in izvajati na miren način, pri tem pa mora biti zagotovljena varnost udeležencev in institucij«.

Pozivi k miru

Tudi Združeni narodi so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes pozvali k miru, srbske oblasti pa k temu, naj dopustijo, da bodo protesti potekali brez »neupravičenih posredovanj«.

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

»Pozivamo tudi k zaščiti zagovornikov človekovih pravic, novinarjev in članov civilne družbe, ter opominjamo oblasti, da jim je treba omogočiti svobodno in varno opravljanje njihovega dela,« so sporočili iz urada visokega komisarja ZN za človekove pravice.

FOTO: Voranc Vogel

V soboto je v Beogradu napovedan nov velik protest srbskih študentov, ki bo potekal pod naslovom Petnajstega za petnajst v spomin na 15 žrtev zrušenja nastreška na železniški postaji v Novem Sadu v začetku novembra lani.

Dogodek je sprožil množične proteste proti korupciji v Srbiji, na čelu katerih so študenti. Protestniki za tragedijo krivijo korupcijo med obnovo postaje in zahtevajo kaznovanje odgovornih. Oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu vztrajajo, da so izpolnili vse zahteve.