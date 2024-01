Tako je Slovenec na cestah v Sarajevu pritegoval pozornost (FOTO)

Nekateri lastniki vozil izkoristijo možnost in namesto suhoparnih številk za svojo registrsko tablico izberejo kaj bolj zanimivega. To možnost je izkoristil tudi Ljubljančan, ki je vozil po bosanskih ulicah in pritegnil pozornost nekaterih Sarajevčanov.

Na avtomobilu znamke beemve je imel kombinacijo, ki se jim je zdela nadvse prisrčna. V kombinaciji z oznako LJ je dodal še UBAV. Če preberemo skupaj, dobimo besedo ljubav. Še posebej zanimiva jim je oznaka zato, ker v Bosni in Hercegovini vozniki ne morejo na registrske tablice dajati oznak, ki si jih sami zamislijo.

