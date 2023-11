Tako je pustošila mega nevihta: »Preživeli smo armagedon« (VIDEO)

Rusko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je bilo danes brez elektrike skoraj dva milijona ljudi v Rusiji, nato na priključenem polotoku Krim in v štirih ukrajinskih regijah, ki jih zaseda Rusija: Doneck, Lugansk, Zaporizhie in Herson, poroča TASS. V Krasnodarskem kraju, kjer sta priljubljeni poletni letovišči Rusov Soči in Anapa, je neurje izruvalo na stotine dreves in uničilo kovinske konstrukcije na plažah, nekaj pa je tudi poškodovanih, je sporočilo rusko ministrstvo za izredne razmere.

V Vitiazevu pri Anapi je zaradi neurja nasedla velika tovorna ladja Blue Shark, ki pluje pod zastavo Belizeja, so še sporočili z ministrstva.

V Sočiju je neurje motilo železniški promet, saj so se drevesa podrla na tire, v Novorosijsku, prav tako v Krasnodarski pokrajini, pa so sunki vetra s hitrostjo do 86 km/h povzročali osem metrov visoke valove. Na Krimu je Črno morje poplavilo ceste, ruska televizija pa je objavila posnetke valov, ki med vožnjo zaplavljajo avtomobile.

»Preživeli smo pravi armagedon, prebivalci ne pomnijo, da bi videli tako močan veter in valove,« je dejal predsednik krimskega parlamenta Vladimir Konstantiov. Zaradi neurja je v ponedeljek zjutraj brez elektrike ostalo 400.000 ljudi na Krimu, kjer vremenska napoved ne napoveduje izboljšanja, temveč dež, sneg in močne sunke vetra.

Velike težave tudi v Ukrajini

Zaradi neurja je v Ukrajini brez elektrike ostalo več kot 2000 mest in vasi, kar dodatno povečuje pritisk na električno omrežje, ki ga ruske sile sistematično napadajo, so sporočili iz Kijeva.

»Skupno je od omrežja odrezanih 2019 naselij v 16 regijah,« je sporočilo notranje ministrstvo Ukrajine, ki jo je zajelo neurje z močnim vetrom, snegom in dežjem. Po navedbah oblasti v Odesi na jugu države so morale pristojne službe zaradi snega tam pomoč nuditi 1624 ljudem. Iz ujetih vozil so rešili najmanj 48 ljudi, poroča BBC.

Po navedbah časnika Ukrajinska pravda se je zaradi snežnega meteža v Odesi zrušil 110 metrov visok dimnik elektrarne za proizvodnjo elektrike in toplote. Poleg tega je bilo prekinjenih več električnih vodov, odpovedale pa so tudi transformatorske postaje. Po uradnih podatkih je na območju brez elektrike skoraj 150.000 gospodinjstev. Zaradi neurja je na polotoku Krim umrl en človek, so danes sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Domnevno naj bi moškega valovi odnesli v morje, kjer je utonil. Škoda na polotoku, ki ga od leta 2014 zaseda Rusija, naj bi bila velika, nekaj manj kot pol milijona ljudi pa je brez elektrike.

V obmorskem mestu Sevastopol so bili v ujmi poškodovani trije ljudje. Podrtih je na stotine dreves, poškodovanih na desetine avtomobilov, veter pa je odnesel strehe več deset hiš. Zaradi poplav je v lokalnem akvariju tudi poginilo več kot 500 živali, večinoma eksotičnih rib. V poplavljenem mestu Jevpatorija je bilo medtem poškodovanih sedem ljudi, okoli 300 pa so jih evakuirali.