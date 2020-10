Tako je divjal orkan Zeta (VIDEO in FOTO)

Orkan Zeta je v ponedeljek zvečer po lokalnem času dosegel kopno v Mehiki na polotoku Jukatan pri turističnem mestu Cozumel v bližini Cancuna. Območje, ki ga pred tremi tedni prizadel orkan Delta, je bilo ponovno pod udarom silovitega vetra in padavin. Zeta se je že pomaknila v Mehiški zaliv in naj bi predvidoma v sredo dosegla obalo Louisiane.Zeta je že 27. tropska nevihta v letošnji orkanski sezoni Atlantika, ki je dovolj močna, da si je prislužila svoje ime. Pred prihodom do Mehike se je iz tropskega neurja spremenila v orkan prve stopnje s hitrostjo vetra do 130 kilometrov na uro. Zeta naj podobne škode kot pred tremi tedni Delta, ki je bila orkan 4. kategorije, ne bi povzročila.Običajna orkanska sezona v Atlantiku ima 12 tropskih neviht z imenom in šest orkanov. Letošnja ima že 27 poimenovanih neviht in 11 orkanov.