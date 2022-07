Tako glede korone ravnajo na Kitajskem: eni obtičali, druge izgnali

Po nekaj mirnih mesecih je število okužb z novim koronavirusom spet začelo rasti, še posebno v delih Azije. Najhuje je trenutno na Kitajskem, kjer ljudem življenje otežuje politika ničelne tolerance, zaradi katere so soseske, ponekod pa celotna mesta že nekaj mesecev zaprti.

Na otoku Weizhou so zaprli vse, kar se zapreti da.

Prebivalci se morajo redno testirati, mnogim oblasti ne dovolijo iz stanovanj ali blokov. Ko je že kazalo, da se bodo stvari umirile, pa so v državi zaznali nova žarišča okužb, med njimi v letoviškem mestu na jugu države. Ko so v zadnjem tednu tam zabeležili več kot 500 novih okužb, so se oblasti tako rekoč čez noč odločile, da zaprejo urbane predele mesta Beihai, v katerih je med drugim več turističnih zanimivosti in resortov. V njih je tako poleg domačinov ostalo ujetih tudi več kot 2000 turistov, vsi pa bodo morali na obvezno testiranje.

Od slednjega bo odvisno, kakšna usoda jih čaka. Tisti, ki se niso gibali na območjih s srednjim do visokim tveganjem za okužbo ali ki niso bili v neposrednem ali posrednem stiku z okuženo osebo, bodo lahko ob predložitvi negativnega testa odšli domov, druge v mestu čaka karantena.

Nedaleč stran leži še en priljubljen počitniški kraj, rajski otoček Weizhou, kjer so oblasti turistom v soboto ukazale, naj takoj odidejo, hoteli in lastniki zasebnih nastanitev pa jim morajo vrniti denar.

2000 ljudi brez negativnega testa ne sme iz mesta.

Dan pozneje so na otoku zaprli vse gostinske lokale, kinodvorane, zabavišča, bazene in masažne salone, prav tako ni več mogoče obiskati nobene plaže ali znamenitosti. Ker oba omenjena kraja živita od turizma, se ljudje bojijo, da bo šla po zlu še ena sezona, kar bo močno vplivalo na njihovo finančno stanje. Zaradi strogih ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja covida-19, je Kitajska že tako v težkem položaju, prejšnji teden je tamkajšnja ekonomija denimo zabeležila najslabši kvartal v več kot dveh letih.