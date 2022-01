Tako bo v praksi potekalo obvezno cepljenje, kazni do 3.600 evrov

Avstrijska vlada je danes predstavila končno obliko predloga zakona, s katerim namerava vpeljati obvezno cepljenje proti covidu 19 za vse starejše od 18 let v državi. Veljati naj bi začel v začetku februarja, s tem da bo do sredine marca prehodno obdobje brez kazni. Kasneje bodo necepljeni kaznovani z globo od 600 do 3.600 evrov.

Izjema od tega pravila bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kancler Karl Nehammer je na današnji novinarski konferenci poudaril, da gre pri tem ukrepu za »skupno dobro«, saj »nismo posamezniki, ki živimo ločeno drug od drugega, temveč smo skupnost«.

Nadzirali bodo tudi v cestnem prometu

Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala do 14. marca in šele potem bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti, med drugim tudi v cestnem prometu. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem pa do 3.600 evrov.

Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje in nato z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi.

»Cepljenje ščiti. Ščiti nas in ščiti tudi naše soljudi,« je dejal minister za zdravje Wolfgang Mückstein.

Obvezno cepljenje bodo za zdaj uvedli za starejše od 18 let in ne že od 14 let, kot so sprva tudi razmišljali. Skupno gre za 7,4 milijona ljudi oziroma 83 odstotkov prebivalstva.

Prebolevniki bodo izjema 180 dni

Parlament bo o omenjenem predlogu zakona odločal v četrtek. Pred tem ga bo v ponedeljek obravnaval parlamentarni odbor za zdravstvo.

Za sprejetje zakona je potrebna navadna večina v parlamentu, ki jo vladni ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni imajo tako v spodnjem kot zgornjem domu parlamenta. Vlada si prizadeva tudi za pridobitev podpore opozicijskih socialdemokratov (SPÖ) in stranke Neos, medtem ko svobodnjaki (FPÖ) odločno zavračajo obvezno cepljenje.

Z omenjenim zakonom bo Avstrija kot prva država EU uvedla obvezno cepljenje proti covidu 19. Tisti, ki so preboleli to bolezen, bodo izjema le 180 dni, navaja nemška tiskovna agencija dpa.