Tako blizu nas se nahaja največje termalno jezero, ki zdravi številne bolezni

Izmed naših sosednjih držav je prav Madžarska tista, ki jo najredkeje izberemo za svojo izletniško oziroma počitniško destinacijo. Za to sta delno kriva njena relativna oddaljenost od središča Slovenije in jezik, ki nam zaradi svojega specifičnega besedišča dela največ preglavic. Vsekakor pa je Madžarska država, ki nudi številne možnosti za preživljanje prostega časa. Obiskovalcem ponuja na ogled lepo naravo in številne kulturne znamenitosti. Najbolj turistično oblegana sta njeno glavno mesto Budimpešta in Blatno jezero, ki mu Madžari pravijo Balaton. Ker to nima izhoda na odprto morje, se ga je prijel tudi naziv 'madžarsko morje'. Hkrati gre za največje jezero na območju srednje Evrope. Nahaja se na zahodu države. Ob prečkanju slovensko-madžarske meje bomo morali, da bi prispeli do njega, premagati še približno 70 kilometrov.

