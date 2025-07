Tajska in Kambodža kljub pripravljenosti na pogajanja nadaljujeta spopade

Tajska in Kambodža že tretji dan nadaljujeta spopade in obstreljevanje, skupno število žrtev v obeh državah pa je naraslo na 33, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti v Kambodži so sicer v petek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN pozvale k »takojšnjemu premirju«, Tajska pa je izrazila pripravljenost na pogajanja.

Na jugu Tajske v obalni provinci Trat se je odprla nova fronta, potem ko je tajska vojska v petek razglasila vojno stanje v osmih obmejnih provincah. V spopade se je vključila tudi tajska mornarica, ob sklicevanju na tajske medije in vojaške vire poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obe strani nadaljujeta z obstreljevanjem

Kambodža je danes obtožila tajske sile, da so izstrelile »pet težkih topniških granat« na lokacije v provinci Pursat, ki meji na provinco Trat. Ta leži ob obali, približno 250 kilometrov jugozahodno od območij ob meji med državama, kjer so v četrtek izbruhnili prvi spopadi.

Obe strani nadaljujeta z medsebojnim obstreljevanjem, potem ko je tajska vojska po izmenjavah ognja na meji v četrtek proti kamboškim položajem napotila bojna letala, kamboška stran pa je odgovorila s topništvom. Tudi danes poročajo o medsebojnem obstreljevanju, obe državi pa druga drugi pripisujeta krivdo za izbruh spopadov.

Kamboško ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je v spopadih doslej umrlo 13 ljudi, od tega osem civilistov in pet vojakov. Ranjenih je bilo 71 ljudi, od tega 50 civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na lokalne medije in podatke ministrstva za obrambo.

O dogajanju tudi na zasedanju Varnostnega sveta ZN

Na Tajskem pa je vojska sporočila, da je bilo v petek ubitih pet vojakov, s čimer je število smrtnih žrtev spopadov v tej državi naraslo na 20, od tega 14 civilistov in šest vojakov. Več kot 60 ljudi pa je bilo ranjenih, nekateri huje.

Število žrtev v obeh državah je tako preseglo 28 ubitih v zadnjih večjih vojaških spopadih ob tajsko-kamboški meji med letoma 2008 in 2011.

Na pobudo Kambodže je o zaostrenih razmerah v petek zvečer na izredni seji za zaprtimi vrati razpravljal tudi Varnostni svet ZN.

»Kambodža je pozvala k takojšnjemu brezpogojnemu premirju, pozivamo k mirni rešitvi spora,« je po zasedanju Varnostnega sveta ZN v New Yorku dejal kamboški veleposlanik pri ZN. Ob tem je zavrnil obtožbe tajskih oblasti, da je Kambodža napadla prva.

»Mir je edina razpoložljiva možnost«

Tajski zunanji minister Maris Sangiampongsa je medtem danes dejal, da mora Kambodža za kakršno koli premirje ali pogovore »pokazati resnično iskrenost pri končanju konflikta«, navaja AFP. Tudi on je pozval k reševanju spora »prek dvostranskega dialoga«.

Tajska je pred tem v petek sporočila, da skuša s sosednjo državo doseči kompromis, in izrazila pripravljenost na pogovore - morda ob posredovanju Malezije, ki trenutno predseduje združenju držav jugovzhodne Azije (Asean).

Malezijski premier Anwar Ibrahim je že v četrtek po izbruhu spopadov poudaril, da je »mir edina razpoložljiva možnost«. Na eskalacijo konflikta se je z zaskrbljenostjo odzvala tudi Kitajska, ki je pozvala k dialogu.