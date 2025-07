Tajska in Kambodža ignorirali Trumpa, spopadi se nadaljujejo

Tajska in Kambodža sta danes četrti dan nadaljevali spopade, čeprav sta obe po pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa izrazili pripravljenost na pogovore o prekinitvi ognja. Trump je v soboto zvečer govoril s predsednikoma vlad obeh držav in ju pozval k ustavitvi spopadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Strinjala sta se, da se bodo takoj sestali in hitro dogovorili o premirju in na koncu o miru,« je Trump, ki se trenutno mudi na obisku na Škotskem, v soboto zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

»Po naključju se trenutno dogovarjamo o trgovini z obema državama, vendar ne želimo sklepati nobenega dogovora z nobeno od njiju, če se spopadata - in to sem jima tudi povedal,« je še dodal po telefonskem pogovoru s kamboškim premierjem Hunom Manetom in začasnim tajskim premierjem Phumthamom Wechayachaijem.

Tajsko zunanje ministrstvo je zatem sporočilo, da se načeloma strinjajo z začetkom dvostranskega dialoga za končanje spopadov. »Tajska se načeloma strinja s premirjem. Vendar pa bi rada videla iskrene namere kamboške strani,« je ministrstvo zapisalo na omrežju X.

Tudi kamboški premier je povedal, da se ''strinja s predlogom za takojšnjo in brezpogojno premirje med oboroženima silama", vendar je Bangkok posvaril pred odstopom od kakršnega koli sporazuma. Dejal je, da se bo njihov zunanji minister Prak Sokhonn pogovoril z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom, da bi se uskladil s Tajci.

Kljub temu se spopadi nadaljujejo. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je bilo v kamboškem Samraongu, ki se nahaja okoli 20 kilometrov od spornega območja ob meji s Tajsko, od zore slišati streljanje. Spopadi naj bi potekali v bližini dveh spornih templjev, strani pa druga drugi pripisujeta krivdo za začetek sovražnosti.

Več desetletij trajajoči ozemeljski spor med državama se je zaostril v četrtek, ko je tajska vojska po izmenjavah ognja na meji proti kamboškim položajem napotila bojna letala, kamboška stran pa je odgovorila s topništvom. V spopadih je bilo ubitih najmanj 34 ljudi, več kot 200.000 jih je moralo zapustiti svoje domove.