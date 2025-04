Tajni dokument razkriva vse! To načrtuje Trump, če nas Putin napade

Razkrit je bil tajni interni memorandum ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha, iz katerega izhaja, da se je prioriteta ameriške vojske spremenila. Odvračanje Kitajske od zavzetja Tajvana je zdaj najpomembnejše, medtem ko soočenje z Rusijo ni več ena ključnih točk nacionalne obrambne strategije, ki jo je sprejela Bidnova administracija leta 2022.

V Rusiji začeli enega največjih naborov v zadnjih letih V Rusiji se je danes začel spomladanski nabor, v okviru katerega bodo vpoklicali 160.000 nabornikov, starih od 18 do 30 let. Po poročanju britanskega BBC je to največ nabornikov po letu 2011. Do vpoklica prihaja v času, ko si Rusija prizadeva povečati svojo vojsko. Ob tem vztraja, da naborniki ne bodo sodelovali v vojni v Ukrajini.

Novinarji Washington Posta, ki so imeli dostop do tajnega dokumenta, trdijo, da so bili njegovi deli dobesedno prepisani iz priročnika konservativne fundacije Heritage, ki ga je ta think tank objavil lani. Eden od soavtorjev poročila Heritage, Alexander Velez-Green, je zdaj v vlogi glavnega političnega uradnika Pentagona. Kot predsedniški kandidat je Donald Trump zanikal, da je Heritagejev projekt 2025, ki je začrtal tranzicijsko agendo skrajne desnice v zvezni vladi, načrt za njegov drugi mandat. Toda njegova politika in imenovanja – vključno z navodili Pentagona – so jasno pokazali, da so bili Heritagejevi načrti zelo vplivni v prvih mesecih njegove administracije.

Memorandum ministra za obrambo

Dokument, znan kot Začasne nacionalne obrambne strateške smernice, je sredi marca krožil po ministrstvu za obrambo in ga je podpisal Hegseth. Opisuje vizijo predsednika Donalda Trumpa o pripravi in ​​zmagi v morebitni vojni proti Pekingu ter obrambi Združenih držav pred grožnjami, vključno z Grenlandijo in Panamskim prekopom.

Kitajska izvaja obsežne vojaške vaje blizu Tajvana Kitajska je danes v bližini Tajvana začela eno najobsežnejših vojaških vaj na tem območju v zadnjem letu. Tajvan je v odziv aktiviral svoja letala, ladje in rakete. Peking naj bi se s takšnimi potezami med drugim odzival na retoriko tajvanskega predsednika Lai Ching-teja.

Dokument tudi usmerja vojsko, naj prevzame bolj neposredno vlogo v boju proti nezakonitim migracijam in trgovini z mamili. Dokument napoveduje, da bo Pentagon pritiskal na zaveznike v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v vzhodni Aziji, naj porabijo več za obrambo, da bi prevzeli večji del vloge pri odvračanju groženj iz Rusije, Severne Koreje in Irana, medtem ko je prednostna naloga ZDA odvrniti Kitajsko od zavzetja Tajvana in preusmeriti obsežno vojaško arhitekturo ZDA proti indo-pacifiški regiji.

Kaj pa ruska grožnja?

Hegsethova navodila priznavajo, da je malo verjetno, da bi ZDA zagotovile veliko, če sploh, podporo Evropi v primeru ruskega vojaškega napada, pri čemer ugotavljajo, da namerava Washington spodbuditi zaveznike v Natu, da prevzamejo primarno obrambo regije. Po memorandumu bodo ZDA svoje evropske zaveznice pred grožnjo iz Moskve večinoma pustile na cedilu, Amerika bo sicer podpirala Evropo z jedrskim odvračanjem od Rusije, vendar Nato ne bi smel računati na ameriške sile.

Trump verjame, da bo Putin sprejel dogovor za končanje vojne v Ukrajini Ameriški predsednik Donald Trump še vedno verjame, da bo ruski predsednik Vladimir Putin uresničil svoj del dogovora za končanje vojne v Ukrajini, čeprav je namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov danes izjavil, da Rusija ameriškega predloga v sedanji obliki ne more sprejeti.

Znatno povečanje delitve obrambnega bremena v Evropi, piše v dokumentu, »bo tudi zagotovilo, da lahko Nato zanesljivo odvrne ali premaga rusko agresijo, tudi če so Združene države že vključene v konflikt v drugi regiji.«

Smernice so bile, še navaja Washington Post, že predložene kongresnim odborom za nacionalno varnost, kjer so jih republikanci in demokrati označili za zmedene, je povedal kongresni pomočnik, ki je pregledal dokument.

Hegseth je pred kratkim obiskal pacifiško regijo, da bi poudaril svoje prednostne naloge proti Kitajski, in vojaškemu osebju v Guamu povedal, da so »konica kopja« za vojaške operacije ZDA. Nove smernice Pentagona glede Tajvana vključujejo povečano prisotnost vojakov s podmornicami, bombniki, ladjami brez posadke in posebnimi enotami kopenske vojske in marincev ter večjo osredotočenost na bombe, ki uničujejo utrjene in podzemne cilje.