Tajna služba razkrila, od kod izvira koronavirus! Dva politika preprečila, da bi informacija prišla v javnost

Koronavirus, ki se je pred petimi leti razširil po vsem svetu in ustavil življenja v številnih državah, je po poročanju nemške obveščevalne službe (BND) izviral iz laboratorija v Wuhanu na Kitajskem.

»BND ima jasne dokaze, da virus Sars-CoV-2 izvira iz Inštituta za virologijo v Wuhanu,« so navedli nemški mediji.

Nemška obveščevalna služba naj bi že leta 2020 razpolagala z dokazi, da se je koronavirus zaradi »nesreče v laboratoriju« razširil po mestu in kasneje po vsem svetu. Do tega sklepa so prišli po analizi podatkov, ki so prišli do nemških oblasti v okviru obveščevalne operacije pod kodnim imenom Saaremaa.

Merklova in Scholz preprečila javno objavo?

Z rezultati raziskave BND je bila seznanjena tudi takratna nemška kanclerka Angela Merkel, a je po poročanju Die Zeita preprečila objavo teh podatkov. Enako je storil njen naslednik Olaf Scholz.

Tiskovna predstavnica nemške vlade ni želela komentirati medijskih poročil, češ da vlada javno ne komentira dela tajnih služb.

Po poročanju švicarskega Neue Zuericher Zeitung je urad nemške kanclerke podatke, s katerimi razpolaga BND, predal skupini znanstvenikov. Čeprav uradni rezultat strokovne preiskave ni bil objavljen, naj bi bili znanstveniki še vedno razdeljeni glede teorije o izvoru virusa. Strokovnjaki navajajo, da manjka še zadnji dokaz, da je virus nastal v laboratoriju. Več jih meni, da se je virus z živali na človeka prenesel na kmetijah.