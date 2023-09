Tajfun za seboj pustil razdejanje

Tajfun Haikui, ki se je včeraj pomaknil proti Kitajski, je v Tajvanu, ki ga je prečkal pred tem, za seboj pustil razdejanje, podrl na stotine dreves ter poškodoval mnoge obalne ceste. Na srečo oblasti o smrtnih žrtvah sicer ne poročajo, kljub temu je bilo v nevihti ranjenih okrog 80 ljudi, večinoma so bili to vozniki avtomobilov in skuterjev, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah zaradi podrtega drevja.

Več deset tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, in to v dobrih štirih urah, kolikor je tajfun potreboval, da je prepotoval to otoško državo. Preden je dosegel obalo na jugovzhodu, so oblasti iz 11 mest, ki so bila na poti tajfuna, evakuirale okrog 7200 ljudi.

Haikui je prvi tajfun v štirih letih, ki je neposredno prizadel Tajvan.

Nevarnost še ni mimo

Brez elektrike je v nedeljo in v noči na ponedeljek začasno ostalo več kot 217.000 gospodinjstev, v 14 mestih, kjer so bile razmere najbolj kritične in nevarnost največja, pa so bili šole in podjetja še včeraj zaprti. Haikui je sicer prvi tajfun v štirih letih, ki je neposredno prizadel Tajvan. Zaradi močnega deževja, v gorati pokrajini Hualien je denimo v nekaj urah padlo kar 500 milimetrov dežja, se je sprožilo več plazov, poplavljali so hudourniki in reke. Notranji minister Lin Yu-Chang je prebivalce, še posebno goratih območij, pozval, naj ostanejo pozorni, saj nevarnost poplav in plazov še ni mimo; če se bodo razmere dovolj umirile, načrtujejo, da bi lahko opozorilo pred tajfuni preklicali danes.