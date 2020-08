Tajci imajo kralja dovolj

Do 15 let zapora

Na Tajskem je od leta 1908 v veljavi zakon lese majeste, ki kriminalizira vsakršno obrekovanje in žaljenje vladarja ali njegovih družinskih članov, kaznivo jim je tudi groziti. Predpisana kazen je od tri do 15 let zapora, omenjeni zakon pa velja za enega najstrožjih in najbolj nepopustljivih na svetu.

Vojska ga podpira

2016.

je prestol prevzel kralj Rama X.

Tajcem je končno prekipelo in naredili so nekaj nezaslišanega, česar v zgodovini te azijske države ne pomnijo − javno so začeli kritizirati kralja. Kaj takšnega je na Tajskem, ki je uradno ustavna monarhija, ne le prepovedano, ampak kaznivo in kar več pogumnih državljanov, ki so si v preteklosti drznili povedati kaj čez vladarja ali njegovo družino, je doletela dolga zaporna kazen.A predvsem mladim, ki so z monarhijo nezadovoljni, vse odkar je pred štirimi leti prestol prevzel aktualni kralj, je zdaj kot kaže vseeno. Vadžiralongkorn oziroma kralj, kot se je poimenoval, je zaradi razsipnega in škandalov polnega življenja v domovini že dolgo izjemno nepriljubljen, kaplja čez rob pa je bila njegova odločitev, da se med pandemijo preseli v Nemčijo, kjer je s haremom ljubic najel kar ves hotel in se tam zabaval skoraj pol leta, medtem ko so se Tajci borili z virusom in izpadom dohodka, saj v državo večina denarja pride s turisti, teh pa ni. Kralj Rama X. se rojakom več mesecev ni oglasil niti prek videokonference, čeprav so si od njega želeli vsaj kakšne vzpodbudne besede.Pred dnevi se je na ulice odpravilo več kot 3000 študentov, ki so s transparenti in glasnimi vzkliki od vlade zahtevali odstop, zahtevali pa so tudi reformo monarhije. Med rečmi, ki bi se morale spremeniti, je denimo ločitev kraljevega osebnega premoženja od javnega, prepoved vmešavanja v politiko in konec poveličevanja monarhije. Prav tako zahtevajo preiskave vseh sumljivih smrti kritikov monarhije.Govorci na protestih so ga označili za nesposobnega in nepotrebnega, češ da ga tako in tako nikdar ni v domovini ter da za svoje ljudi ne stori prav ničesar. Iz palače se na očitke ter zahteve niso odzvali, prav tako še niso reagirale vojska in skrajno konservativne stranke, ki monarhijo trdno podpirajo. Vojska je sicer zadnje tedne pred protesti poskušala zastraševati študente in druge aktiviste, da bi proteste preklicali, a dosegli so ravno nasproten učinek, po besedah nekaterih se je namreč prav zaradi tega na ulicah zbralo še več ljudi, v prihodnje pa načrtujejo še več protestov.