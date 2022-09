Pohodnika v gorah naletela na truplo. Mislila sta, da mu še lahko pomagata, a se je izkazalo ...

Po dolgih 32 letih bo družina končno lahko pokopala pogrešanega planinca: takrat 27-letni Thomas Flamm se je prek Valaiških Alp odpravil od francoskega Chamonixa do italijanske Domodossole, a ni prišel na cilj. Družina iz Nürtingena je zaman iskala posmrtne ostanke sina in vnuka, našli pa so jih šele dobra tri desetletja pozneje.

Mlad Nemec je izginil leta 1990. Tik pred smrtjo, bilo je konec julija oziroma na začetku avgusta, je napisal dvoje pisem, babici in materi, hvalil se jima je s čudovitimi doživetji, sploh na Mont Blancu. A ko ni prispel na cilj, kjer ga je čakal prijatelj, je ta obvestil njegove domače, da so nato prijavili izginotje. Iskanje ni obrodilo nikakršnih sadov, čeprav sta v obsežni akciji sodelovali tako italijanska kot švicarska stran s helikopterji, družina pa je odgovor, kot rečeno, dobila 32 let pozneje. Zaslužna sta planinca, ki sta na ledeniku Stockji najprej opazila raztresene osebne predmete in kose oblačil neonskih barv; najprej sta menila, da se je nekdo nedavno ponesrečil, morda je celo še vedno živ in ga bosta lahko rešila, sta pohitela, a v bližini kmalu opazila mumificirano truplo. Poznejša DNK-analiza je potrdila, da gre za pogrešanega Flamma, ki se je na poti očitno ponesrečil; točen vzrok smrti ni znan, so pa oblasti izkoristile možnost tuje krivde. Tajanje ledenikov tako omogoča čedalje več odkritij v visokogorjih, od posmrtnih ostankov do razbitin letal.