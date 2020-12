Ta zgradba na Bledu buri duhove, župan odgovarja (FOTO)

1. nagrada za najprimernejšo rešitve za Hotel Europa Bled. FOTO: Zaslonski osnetek, ZAPS



Izbran projekt bo treba spremeniti, manj bo tudi sob

1. nagrada za najprimernejšo rešitve za Hotel Europa Bled. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Priznanje za rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Tretjeuvrščena rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Tretjeuvrščena rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Priznanje za rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Priznanje za rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Saga o novem hotelu na Bledu se vleče že več let. Sprva je v občinskem prostorskem načrtu pisalo, da bi se v središču Bleda gradilo le manjše prestižne hotelčke, nato se je to dopolnilo z »manjšimi družinskimi hoteli«, da bo na koncu 300 metrov stran od jezera in priljubljenega kopališča Zaka stala večnadstropnja zgradba.Na javni natečaj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije se je prijavilo več arhitekturnih rešitev, ocenjevalna komisija pa je izbrala zmagovalno idejo, ki pa nekaterim tamkajšnjim prebivalcem na Rečici ni všeč, saj bi jim hotel lahko vzel pogled na jezero. Da gre za »arhitekturno blamažo,« pa meni nekdanja kulturna ministrica»'Dežela kranjska nima lepšga kraja kot je z okol’co ta podoba raja.' Kaj je šlo tokrat narobe, da se bo na Bledu kljub natečaju zgodila ta arhitekturna blamaža?,« se je vprašala.Ocenjevalna komisija se je sicer strinjala, da zmagovalna rešitev ni najboljša in da bo zgradbo treba nekoliko prilagoditi, kar nam je potrdil tudi blejski župan, ki ni bil član komisije v postopku natečaja. »Izbrana natečajna rešitev je med prispelimi elaborati najbolje odgovorila na zahteve natečajne naloge in prostorskega konteksta, kljub temu pa je natečajna komisija ugotovila, da so njeni gabariti še vedno preveliki za konkretni prostor. Zato je potrebno za razumevanje glede podeljene nagrade upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz končnega poročila in se nanašajo na zahteve pri nadaljnjem načrtovanju. V kolikor se bo investitor odločil nadaljevati, sledi priprava projekta, projekt pa bo moral upoštevati še dodatno zmanjšane gabarite, kar vpliva tudi na končni program hotela in nenazadnje na število hotelskih sob.«Kako velik bo na koncu hotel po spremembah načrta - na ideji je petnadstropni in z okvirno 80 sobami - in kdaj se bo začela gradnja, še ni znano.V pozivu je pisalo, da je »cilj natečaja je zasnovati prostor, ki bo vabil obiskovalce, da se v harmoniji z naravo in pogledi na jezero in okolico sprostijo in privoščijo aktiven oddih. Pomembna zahteva je tudi, da sta gabarit in fasada novega hotela zasnovana tako, da se skladata z okolico in v nobenem primeru bistveno ne izstopata od bližnjih hotelskih stavb«, je zapisano v poročilu ocenjevalne komisije.Med prijavljenimi pa ni bilo le teh dveh temnih kubusov, temveč tudi ideja, ki jo vidite spodaj, z lesenimi opaži, a je komisija to idejo zavrnila. Kot so zapisalo v pojasnilu, »objekt, ki po svojem obsegu in velikosti ni skladen z okoljem, v katero se umešča. Na predlaganem programu omenjene strešine ne povzročajo želenega učinka, da bi se objekt kot stavbna masa harmonično spojil z okoliško arhitekturno krajino.«Spodaj si lahko ogledate še nekaj idejnih načrtov, ki so bili zavrnjeni.