NEMČIJA

Ta velika evropska država v globoki krizi, prvič v desetih letih jih je več kot tri milijone

Nemško gospodarstvo se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem skrčilo za 0,3 odstotka.
Fotografija: Nemško gospodarstvo se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem skrčilo za 0,3 odstotka. FOTO: Delo Ai
FOTO: Delo Ai

M. U.
30.08.2025 ob 17:45
Čas branja: 1:50 min.

Nemčija se sooča z resnimi izzivi na trgu dela. Po zadnjih podatkih je število brezposelnih prvič v desetletju preseglo tri milijone.

Nemško gospodarstvo se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem skrčilo za 0,3 odstotka.

Poletni meseci tradicionalno prinašajo upad zaposlenosti zaradi počitnic in premor pri zaposlovanju in usposabljanju novih delavcev. Vendar so ti sezonski učinki kratkotrajni. Število brezposelnih nad tri milijone je bilo nazadnje zabeleženo februarja 2015.

Vpliv na trg dela 

Gospodarska stagnacija v zadnjih letih je močno vplivala na trg dela. Industrijski sektor, zlasti avtomobilska industrija, je zabeležil znatne izgube delovnih mest. Samo v preteklem letu je bilo odpuščenih več kot 50.000 ljudi. Tudi povpraševanje po delovni sili se upočasnjuje. Število brezposelnih se je avgusta v primerjavi s prejšnjim mesecem povečalo za 46.000. Najnižje stopnje brezposelnosti so v južnih zveznih državah Nemčije.

Nemčija druga največja trgovinska partnerica Slovenije

Gospodarski odnosi med Nemčijo in Slovenijo ostajajo močni, stabilni in v veliki meri uravnoteženi. Skupna trgovinska menjava med državama se je lani povečala za dva odstotka, na blizu 14,7 milijarde evrov, pri čemer sta bila naš izvoz in uvoz praktično izenačena pri dobrih 7,3 milijarde evrov. Nemčija je tako naša druga največja trgovinska partnerica. 

