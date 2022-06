Ta hrvaški otok je eden najlepših na svetu, diši po sivki in rožmarinu

Otok Hvar je najdaljši (68 kilometrov) in četrti največji (299 kvadratnih kilometrov) hrvaški otok. Je tudi eden najbolj atraktivnih otokov Jadrana in širše. Revija Time Out ga je letos uvrstila celo na četrto mesto najlepših otokov na svetu. Poraščajo ga zimzeleni gozdovi, ki v poletnih mesecih poskrbijo za prijetno senco in nudijo obiskovalcem možnost za pobeg pred vročino. Obala otoka je dodobra razčlenjena in jo sestavljajo številni majhni in večji zalivi.

Otok Hvar se v primerjavi z ostalimi hrvaškimi otoki ponaša z enim največjih števil sončnih ur na leto, prijetno pa ga je obiskati tudi v zimskem času. Zime so namreč precej mile s povprečno temperaturo okoli 10 stopinj Celzija, sneg pa je prava redkost.

