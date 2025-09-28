Ta evropska država z ustavo določila le dva spola. Predsednik vlade le: »To je zdrav razum«

Slovaški parlament je sprejel amandma k ustavi, ki omejuje pravice istospolno usmerjenih partnerjev in zaostruje pravila glede spremembe spola. Parlament je amandma, ki bo zagotovil obstoj le dveh spolov in zagotovil enako plačilo za enako delo za oba spola, potrdil z 90 glasovi za in sedmimi proti.

»To je zdrav razum«

Več organizacij za človekove pravice, vključno z Amnesty International in Beneško komisijo, je izrazilo zaskrbljenost – zlasti glede člena v amandmaju, ki daje prednost slovaški nacionalni zakonodaji pred zakonodajo EU v »kulturnih in etičnih zadevah«. Amnesty International je v sporočilu za javnost zapisala, da je to »temen dan za Slovaško«.

Robert Fico jasen: »To je zdrav razum« FOTO: Maxim Shemetov Reuters

»Pri temeljnih vprašanjih ključnih vrednot mora imeti nacionalna zakonodaja prednost in prednost pred mednarodnimi sporazumi, ki jih zavezuje Slovaška republika. To je zdrav razum,« je ob tem dejal slovaški predsednik vlade Robert Fico.

Odkar se je Fico oktobra 2023 vrnil na oblast, je Slovaška okrepila nadzor nad neodvisnimi mediji in sodstvom, skupaj s pravicami LGBTQ+ in umetnikov, po »neliberalnem« načrtu, ki ga je zasnovala Madžarska, je ocenil Politico.