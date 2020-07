insta se odločila, da svoj propadajoči dom v Hertfordshiru severno od Londona, ki sta ga kupila leta 2014 po poroki, spremenita v svojo sanjsko hišo. Naredila sta načrt, nato pa se lotila dela. Prenova, tako zunanja kot notranja, je trajala kar pet let, renovacija pa se je nekoliko zavlekla, saj sta poleg del na hiši imela še vsak svoj službo v marketingu oziroma financah. Hišo sta prenavljala ob popoldnevih in koncih tedna.Po petih letih in približno 110 tisoč vloženih evrih sta se s svojim novim domom pohvalila na instagramu in postala prava senzacija. Razkrila sta, da sta sama opravila okoli 90 odstotkov vseh del; izkopala sta temelje, spremenila garažo v štiri sobe, zamenjala vodovod po celi hiši, opremila kuhinjo in kopalnico, položila toplotno ogrevanje v kleti, skopala bazen ... Da sedaj uživata v svojem sanjskem domu sta tudi marsikaj žrtvovala, med drugim sta bila šest mesecev v hiši brez ogrevanja.