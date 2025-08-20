Svojevrsten podvig: preseliti morajo 672 ton težko cerkev

V tem najsevernejšem švedskem mestu so bili včeraj priča zelo redkemu dogodku – selitvi več kot 100 let stare luteranske cerkve. Ta je bila na zdaj že na nekdanjem mestu vse od leta 1912, zdaj pa zaradi širitve rudnika železove rude LKAB tam ne more več stati. Vse globlje kopanje v rudniku je skozi leta tako zelo oslabilo tla, da so se oblasti upravičeno bale, da bi se nekateri deli mesta zrušili.

Cerkev je sicer le eden od 23 kulturnih spomenikov, ki bodo prestavljeni v okviru selitve mesta.

Odločili so se, da bo njena nova lokacija pet kilometrov stran. Glede na to, da je težka 672 ton, bo njena selitev trajala kar dva dni. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi jo že danes s pomočjo daljinsko vodenih ploščadi s hitrostjo pol kilometra na uro pripeljali na ciljno lokacijo. Zvonik, ki stoji ločeno ob cerkvi, bodo preselili prihodnji teden. Cerkev je sicer le ena od 23 kulturnih ustanov, ki bodo prestavljene v okviru selitve mesta. Novo mestno središče so odprli septembra 2022.

Pot cerkve do nove lokacije je včeraj spremljalo več kot 10.000 ljudi, tudi kralj Karl XVI. Gustav. Dogodek so prenašali tudi na švedski nacionalni televiziji. Celotna operacija ne bo poceni, LKAB bo namreč zanjo odštel okoli 45 milijonov evrov. Zgradba, ki jo je zasnoval švedski arhitekt Gustaf Wickman, vključuje vzorce, ki so jih navdihnili avtohtoni Samiji. Njena neogotska zunanjost vključuje poševne strehe in okna na vsaki strani, temna notranjost pa elemente nacionalnega romantizma in secesijski oltar.