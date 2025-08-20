ZARADI RUDNIKA

Svojevrsten podvig: preseliti morajo 672 ton težko cerkev

Več kot sto let stara zgradba bo stala pet kilometrov stran.
Fotografija: Premikajo jo s hitrostjo pol kilometra na uro. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Odpri galerijo
Premikajo jo s hitrostjo pol kilometra na uro. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

STA, A. B.
20.08.2025 ob 08:05
STA, A. B.
20.08.2025 ob 08:05

Poslušajte

Čas branja: 1:57 min.

V tem najsevernejšem švedskem mestu so bili včeraj priča zelo redkemu dogodku – selitvi več kot 100 let stare luteranske cerkve. Ta je bila na zdaj že na nekdanjem mestu vse od leta 1912, zdaj pa zaradi širitve rudnika železove rude LKAB tam ne more več stati. Vse globlje kopanje v rudniku je skozi leta tako zelo oslabilo tla, da so se oblasti upravičeno bale, da bi se nekateri deli mesta zrušili.

Cerkev je sicer le eden od 23 kulturnih spomenikov, ki bodo prestavljeni v okviru selitve mesta.

Odločili so se, da bo njena nova lokacija pet kilometrov stran. Glede na to, da je težka 672 ton, bo njena selitev trajala kar dva dni. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi jo že danes s pomočjo daljinsko vodenih ploščadi s hitrostjo pol kilometra na uro pripeljali na ciljno lokacijo. Zvonik, ki stoji ločeno ob cerkvi, bodo preselili prihodnji teden. Cerkev je sicer le ena od 23 kulturnih ustanov, ki bodo prestavljene v okviru selitve mesta. Novo mestno središče so odprli septembra 2022.

Pot cerkve do nove lokacije je včeraj spremljalo več kot 10.000 ljudi, tudi kralj Karl XVI. Gustav. Dogodek so prenašali tudi na švedski nacionalni televiziji. Celotna operacija ne bo poceni, LKAB bo namreč zanjo odštel okoli 45 milijonov evrov. Zgradba, ki jo je zasnoval švedski arhitekt Gustaf Wickman, vključuje vzorce, ki so jih navdihnili avtohtoni Samiji. Njena neogotska zunanjost vključuje poševne strehe in okna na vsaki strani, temna notranjost pa elemente nacionalnega romantizma in secesijski oltar.

Zvonik, ki stoji ločeno ob cerkvi, bodo preselili prihodnji teden. FOTO: Fredrik Sandberg/Afp
Zvonik, ki stoji ločeno ob cerkvi, bodo preselili prihodnji teden. FOTO: Fredrik Sandberg/Afp

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Švedska selitev cerkev Rudnik

Priporočamo

Slovenijo zajele nevihte, Arso svari pred močnimi nalivi in točo (FOTO)
Premium
Učiti se ni hotela, vse je bilo »brez zveze«, zdaj mora v prevzgojni dom
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)
Podor kamenja ohromil promet na lokalni cesti, obvoz je dolg in zamuden

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Slovenijo zajele nevihte, Arso svari pred močnimi nalivi in točo (FOTO)
Premium
Učiti se ni hotela, vse je bilo »brez zveze«, zdaj mora v prevzgojni dom
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)
Podor kamenja ohromil promet na lokalni cesti, obvoz je dolg in zamuden

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.