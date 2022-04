Svojci umrlega ga nočejo, živi na grobu

Hišni ljubljenčki po smrti lastnika pogosto ostanejo sami. Dediči si s premoženjem, ki ga je umrli pustil za seboj, napolnijo žepe, ubogega ljubljenčka pa vržejo na cesto.

Fotografija, ki prihaja iz Romunije, iz kraja Slatina, je na facebooku sprožila val ogorčenja in ganila mnoge. Nesrečni pes, ki je ostal sam, je zadnja dva tedna spal na grobu svojega pokojnega lastnika. Sorodniki umrlega ga nočejo in tako ubožec ni le ostal brez osebe, ki ga je imela neskončno rada, ampak tudi brez doma. Morda upa, da se bo lastnik vrnil in da bo vse tako, kot je bilo nekoč ali pa le ostaja blizu tistega, ki ga je ljubil, edinega, ki ga je razumel ...

Upamo, da kuža kmalu najde varno zavetje. Nihče mu ne more vrniti lastnika, lahko pa mu olajša preostale dni življenja.