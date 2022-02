Svizec napovedal, kako dolga zima je še pred nami

Phil je zagledal svojo senco, kar pomeni, da je pred nami še šest tednov zime. Iz svojega brloga po hibernaciji je kakor vsako leto pokukal prikupni svizec in odgovoril na vprašanje, ki bega tudi vremenoslovce. Zgodnje pomladi torej ne bo, je sporočil Phil iz Punxsutawneyja v ameriški zvezni državi Pensilvanija, dogodek pa so tamkajšnji mediji kot običajno budno spremljali.

Še vedno atrakcija

Phil in njegovi prijatelji napovedujejo vreme na svečnico že od leta 1886 in, roko na srce, pogosto se zmotijo; statistika pravzaprav kaže, da je svižčeva natančnost le 40-odstotna.

Imenuje se po vojvodi Edinburškem.

A to nikakor ne vpliva na njegovo priljubljenost niti čaščenje tradicije, ki se ji običajno poklonijo z bučno zabavo, godbo in stojnicami, pestro dogajanje v živo prenaša celo televizija; pandemija je slavje sicer okrnila, a v najboljših časih je napoved v živo pričakalo tudi po 40.000 ljudi! Phil je kot vsako leto svojo oceno podal prek tolmačev, ki so v Punxsutawneyju prav tako turistična atrakcija, praznik pa je v svet ponesla filmska uspešnica Svižčev dan iz leta 1993 z Billom Murrayjem in Andie McDowell v glavnih vlogah.

1886. je začel napovedovati vreme.

Phil, ki so ga leta 1961 krstili po vojvodi Edinburškem, je po mnenju Pete žrtev; organizacija svižčevemu uradnemu klubu predlaga, naj žival upokoji, ji prizanese s stresom, ki ga prinašata množica in soj žarometov, in jo zamenja z robotom. V klubu se seveda z njimi ne strinjajo in poudarjajo, da se Philu prav dobro godi. Ali njegova senca seže tudi do našega konca, še ni jasno, nove pošiljke snega namreč v naši deželici še ni na obzorju.