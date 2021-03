Švicarji na referendumu podprli prepoved burk in nikabov

Švicarji so danes na referendumu s tesno večino podprli uvedbo prepovedi uporabe pokrivala, ki zakrivajo obraz. Prepoved, ki je uperjena predvsem v prepoved nošnja muslimanskih burk in nikabov, je podprlo 51 odstotkov udeležencev referenduma, kažejo rezultati vzporednega glasovanja. Merska napaka vzporednega glasovanja sicer znaša plus ali minus dva odstotka, vendar pa je po mnenju Lukasa Golderja, soavtorja raziskave instituta gfs.bern, le malo verjetno, da bi na koncu zmagali nasprotniki uvedbe te prepovedi. To je mogoče le teoretično, je dejal za televizijo SRF.



Če bodo te rezultate vzporednega glasovanja potrdili tudi končni rezultati referenduma, bo imela Švica po novem v svoji ustavi člen, ki bo prepovedoval nošnjo pokrival, ki zakrivajo ves obraz, v javnosti: tako npr. v trgovinah kot tudi na sprehodu v naravi. Obstajalo bo sicer nekaj izjem, na primer za prostore, kjer poteka bogoslužje.



Čeprav burke in nikabi niso posebej omenjeni v predlogu, pa je šlo v predreferendumski kampanji predvsem za to, čeprav je v Švici le malo žensk, ki bi nosile tovrstno muslimansko pokrivalo. Prej gre za turistke iz katere od arabskih držav. Nasprotniki te uvedbe so zato pobudnikom očitali predvsem motive, uperjene proti islamu. Tovrstna prepoved je sicer doslej že veljala v kantonih St. Gallen in Ticino

.

Švicarski volivci so sicer danes odločali še o dveh zadevah: o uvedbi prostovoljne elektronske identifikacije E-ID za preverjanje identitete na internetu in o gospodarskem sporazumu z Indonezijo.

