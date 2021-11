Švica: poroke za vse

V Švici bo od 1. julija prihodnjega leta dovoljeno sklepanje zakonskih zvez med istospolnimi pari, je ta teden sporočila švicarska zvezna vlada. S tem bo uveljavila izid zgodovinskega referenduma, na katerem so Švicarji in Švicarke s skoraj dvetretjinsko večino odločili za legalizacijo istospolnih porok. Švica je bila ena zadnjih zahodnoevropskih držav, ki tega še niso storile.

Trideset let boja za enakopravnost

Istospolnim parom, ki so se v preteklosti poročili v tujini, bodo od začetka januarja tudi v Švici priznali zakonsko zvezo; doslej so bili vodeni le kot registrirano partnerstvo. To pomeni, da se jim ne bo treba še dodatno poročati. Novi zakon začne veljati pol leta pozneje, pari pa lahko vlogo za sklenitev zakonske zveze vložijo že pred julijem, po tem datumu pa ne bo več mogoče sklepati registriranih partnerstev, ki so bila dovoljena od leta 2007.

Registriranim partnerjem bo od 1. julija priznana zakonska zveza.

Organizatorji kampanje za legalizacijo istospolnih porok pričakujejo, da se bo za poroko v prvem letu odločilo več sto parov. »Zelo smo srečni zaradi rezultata glasovanja in uzakonitve,« je dejala Maria von Känel, sopredsedujoča kampanji Poroke za vse. »Že 30 let se borimo za enakopravnost vseh porok in referendum je bil resnično zgodovinski dogodek.«

Švicarski volivci so se 26. septembra na referendumu odločili, da izenačijo pravice istospolnih partnerjev s heteroseksualnimi pari, kar pomeni, da bodo lahko tudi posvojili otroka, zakonec pa bo lahko zaprosil za švicarsko državljanstvo.