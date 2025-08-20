Švica bi Putinu podelila imuniteto

»Pogovori so zelo pomembni za dokončanje vojne. Želim si samo, da bi moji otroci živeli v miru.« S temi besedami je Veronika, prebivalka ukrajinskega glavnega mesta Kijev, komentirala ponedeljkove pogovore med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, več vodilnimi evropskimi voditelji ter ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. O iskrenosti ruskega predsednika Vladimirja Putina glede končanja tri leta in pol trajajoče vojne v Ukrajini sicer precej dvomi. »Mislim, da dejanja povedo več kot besede,« je dodala.

3 leta in pol traja vojna v Ukrajini.

In res. Le nekaj ur zatem, ko so po svetu zaradi pogovorov v Beli hiši, ki so spominjali na pravi televizijski šov, že mislili, da bo zdaj zares mir na prvem mestu, je iz Rusije na njeno sosedo poletelo 270 brezpilotnih letal in deset raket. Na šestnajstih lokacijah po vsej državi so, tako ukrajinska vojska, zabeležili udarce štirih raket in 40 brezpilotnih letal. Ukrajina je udarila nazaj; z droni je napadla ruski naftovod Družba, ki vodi na Madžarsko in Slovaško. V slednjih državah nad tem, da je bilo črpanje nafte popolnoma ustavljeno, zagotovo niso navdušeni.

Pogovore med voditelji v Beli hiši je bilo na začetku mogoče spremljati v živo po televiziji. Foto: Alexander Drago/Reuters

Trump je po zgodovinskem srečanju povedal, da se je začel dogovarjati za srečanje med Putinom in Zelenskim. Dodal je, da bo njunemu srečanju sledilo tristransko srečanje voditeljev Ukrajine, Rusije in ZDA. Zelenski je sestanek opisal kot » pomemben korak h koncu vojne « in krepitvi varnosti Ukrajine ter poudaril, da delo na »konkretni vsebini varnostnih jamstev« že poteka. Ruski zunanji ministerje včeraj komentiral, da je Rusija vsekakor odprta za dvo- ali tristransko srečanje, a da je »ključno, da se te oblike ne izvajajo zaradi medijske pokritosti ali večernih televizijskih prenosov«.

Kje bo srečanje med Putinom in Zelenskim, še ni znano. Švicarski zunanji minister Ignazio Cassis je po poročanju tujih medijev potrdil, da bi država lahko gostila srečanje. Švica bi Putinu podelila imuniteto pred kazenskim pregonom, če bi državo obiskal z namenom sodelovanja na mirovnih pogajanjih. Putina sicer bremeni nalog za aretacijo, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče.