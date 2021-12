Pretresljiva napoved: Cunami okužb bo zdravstvene sisteme privedel do zloma

Cunami okužb z različicama novega koronavirusa omikron in delta bo zdravstvene sisteme potisnil na rob propada, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri tem je ponovno pozvala države, naj pravičneje porazdelijo odmerke cepiv proti covidu-19, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Zelo sem zaskrbljen, da omikron, ki je bolj prenosljiv in kroži hkrati z delto, vodi v cunami primerov. To je in bo še naprej povzročalo ogromen pritisk na izčrpane zdravstvene delavce in zdravstvene sisteme, ki so na robu zloma,« je na današnji tiskovni konferenci poudaril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tedros je še opozoril, da pritisk na zdravstvene sisteme ni posledica le novih okužb z novim koronavirusom, temveč tudi velikega števila zdravstvenih delavcev, ki zbolijo za covidom-19. Dodal je, da so »necepljeni veliko bolj izpostavljeni nevarnosti smrti zaradi katere koli različice«.

Pravična porazdelitev cepiva po vsem svetu

Generalni direktor WHO je ponovno pozval države, naj pravičneje porazdelijo odmerke cepiv proti covidu-19, in opozoril, da bi poudarek na poživitvenih odmerkih v bogatejših državah lahko povzročil pomanjkanje cepiva v revnejših državah.

»Čas je, da kljubujemo kratkoročnemu nacionalizmu in zaščitimo prebivalstvo in gospodarstvo s pravično porazdelitvijo cepiva po vsem svetu,« je pozval Tedros. Dodal je še, da je WHO zavezan zagotoviti, da bo vsaka država do sredine leta 2022 dosegla 70-odstotno stopnjo precepljenosti, kar bi pomagalo končati kritično fazo pandemije.

WHO je sicer v torek sporočila, da bo zgrešila svoj cilj, da bi do konca leta proti covidu-19 precepili 40 odstotkov prebivalstva v vsaki državi. Od 194 držav članic WHO jih približno polovica ne bo dosegla zastavljenega cilja. V okoli 40 državah ni bilo cepljenih niti 10 odstotkov prebivalstva.

V nekaterih državah novi rekordi

Nove okužbe z novim koronavirusom v zadnjih dneh podirajo rekorde v številnih državah. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP se je število registriranih okužb po vsem svetu od 22. do 28. decembra povečalo za 37 odstotkov na 6,55 milijona v primerjavi s prejšnjim sedemdnevnim obdobjem. To so najvišje številke, odkar je WHO marca 2020 razglasil pandemijo.

Na silvestrovo bo minilo drugo leto, odkar je Kitajska WHO opozorila na 27 primerov »virusne pljučnice« neznanega izvora v mestu Wuhan. Od takrat je bilo po vsem svetu zabeleženih skoraj 280 milijonov primerov okužb z novim koronavirusom, za posledicami covida-19 je umrlo več kot pet milijonov ljudi.