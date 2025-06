Svetovna vojna? Iran napovedal napad na ZDA, tukaj bodo silovito udarili

Pogajanja z ZDA o iranskem jedrskem programu so nesmiselna, je po petkovih obsežnih izraelskih napadih na cilje v Iranu povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei. Ob tem je Washington obtožil, da podpira izraelske napade, poroča tiskovna agencija Reuters.

»Druga stran (ZDA) je ravnala na način, zaradi katerega je dialog nesmiseln. Ne morete trditi, da se pogajate, in hkrati razdeliti delo tako, da sionističnemu režimu (Izraelu) dovolite, da cilja na iransko ozemlje,« je po poročanju iranskih medijev povedal Bagei. Ocenil je, da se izraelski napadi ne bi zgodili brez dovoljenja Washingtona.

Iran je že prej opozoril, da bo vsaka neposredna ali posredna vpletenost ZDA v izraelske napade razumljena kot odprto sovražno dejanje. Napoved možnih napadov na ameriške baze v Iraku, Siriji, Bahrajnu, Katarju in Združenih arabskih emiratih, kjer se nahajajo glavni regionalni položaji Pentagona, kaže na to, da se Iran pripravlja na večdimenzionalno vojno. Tiskovni predstavnik iranske vojske je že prej izjavil, da »Iran ne bo ločeval med Izraelom in njegovimi zaščitniki, kjer koli že so«.

Ameriški predsednik Donald Trump je po izraelskih napadih sicer dejal, da so bile ZDA vnaprej seznanjene z izraelskimi načrti, a da pri tej vojaški akciji niso sodelovale. Prav tako je Teheran pozval k sklenitvi jedrskega sporazuma, rekoč da bo v nasprotnem primeru islamska republika izpostavljena še večjemu uničenju.

»Že zdaj je bilo veliko smrti in uničenja, a še vedno je čas, da se to pobijanje, ki bo s prihodnjimi že načrtovanimi napadi še bolj brutalno, konča,« je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. »Iran mora skleniti sporazum, preden ne bo več nič ostalo (...) STORITE TO, PREDEN BO PREPOZNO,« je dodal.

Iran in ZDA sta od aprila opravili pet krogov pogovorov, katerih cilj je doseči jedrski dogovor, ki bo nadomestil sporazum iz leta 2015. Od tega so ZDA med prvim Trumpovim mandatom leta 2018 enostransko odstopile. Naslednji krog pogovorov bi moral v nedeljo potekati v Omanu.