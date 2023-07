Svetovna popotnica svetuje: To je deset držav, ki jih nikar ne obiščite (FOTO)

Lexie Alford se je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisala kot najmlajša oseba, ki je obiskala vseh 196 priznanih držav na svetu, zdaj pa 25-letnica iz Kalifornije na družabnih omrežjih s sledilci deli nasvete, zbrala je tudi deset držav, obisk katerih močno odsvetuje, predvsem tistim, ki potovanj in prilagajanj drugim kulturam niso najbolj vešči. Nobeno presenečenje ni, da je večina teh držav v Afriki in na Bližnjem vzhodu, na seznam pa je dodala še Severno Korejo, kjer se je, kot pravi, sicer počutila varno, a je treba dosledno upoštevati vladna navodila ter se držati predpisanih poti in ogledov, v nasprotnem primeru lahko dogodivščina postane vse prej kot prijetna. »Ogledi so povsem zrežirani in obiskovalcem propagirajo režim vladajoče družine Kim, tudi ves denar turistov gre v njihov žep, in ne ljudem. Če si drznete stopiti kam, kamor ne bi smeli, so posledice lahko strašne, tega se je treba ves čas zavedati in upoštevati vsa pravila. Ko je zvečer denimo čas, da greste v hotel, ostanite tam do jutra, ko lahko spet odidete, ne poskušajte se pretihotapiti kamor koli, ker vam ne bo uspelo,« pravi Lexie.

Če te ugrabijo v Maliju, te skoraj zagotovo ne bo mogel nihče rešiti.

Med resnično nevarnimi destinacijami, kjer obstaja velika verjetnost, da vas bodo okradli, oropali ali celo ugrabili, navaja Južni Sudan, Somalijo, Sirijo, Mali in Afganistan. V Afganistanu in Somaliji je mladenka denimo bivala v hotelu, ki so ga varovali oboroženi vojaki, ti so jo spremljali tudi na vseh potovanjih po državi. V Siriji, ki jo je obiskala pred leti, ko je bila država še relativno mirna, Lexie sicer ni imela slabih izkušenj, a je dejala, da je to edina država, kjer so ugrabili nekoga, ki ga osebno pozna. Identitete osebe ni razkrila, a je dejala, da je trajalo mesece, da so jo rešili, mnogi te sreče nimajo. Lexie sicer upa, da se bo stanje v Siriji kmalu izboljšalo, saj jo je dežela navdušila z izjemno bogato kulturo in zgodovino. Se pa ne namerava vrniti v Mali, za katerega pravi, da je še posebno nevaren za samske ženske turistke.

Južnemu Sudanu se raje ognite. FOTO: Stringer Reuters

»Veliki deli države so pod nadzorom islamističnih upornikov, ki prakticirajo strogo šeriatsko pravo, poleg tega niso naklonjeni Američanom in Evropejcem. Preden sem se odpravila tja, sem od nekaterih vojakov iz Evrope slišala, da gre za najbolj nevarno državo na svetu. Če te ugrabijo v Maliju, te skoraj zagotovo ne bo mogel nihče rešiti,« je še dejala mlada popotnica, ki neizkušenim popotnikom odsvetuje še obisk Bangladeša, Srednjeafriške republike, Jemna in Libije.

Tistim, ki želijo okusiti jemensko kulturo, svetuje, naj raje obiščejo Sokotro. FOTO: Staff Photographer/Reuters